Sira Feijóo, convencida de que su nieto se llamará Alberto

nnn La madre del presidente de la Xunta, Sira Feijóo, se dejó ver "muy emocionada" en la que constituye la tercera vez que su hijo Alberto Núñez Feijóo ha tomado posesión del cargo como primera autoridad de Galicia, sentimiento que mostró por partida doble "por la falta del papi", Saturnino Núñez, que falleció hace unos meses.

Ya en 2012, tras la toma de posesión del que era su segundo mandato, Sira Feijóo auguró que "si hubiera una tercera vez" volvería a emocionarse. "Estoy emocionada, mucho, también por la falta del papi y por ser la tercera vez", manifestó la madre del presidente del Gobierno gallego a un reducido grupo de periodistas.

Con todo, y sabedora de que en febrero Feijóo será padre, Sira no pasó por alto que ve a su hijo "complicándose cada día más la vida". "Pero bueno, por un lado estoy contenta, porque si se presentó es porque quería ganar", subrayó.

Sira Feijóo, de quien es afamada su declaración de que Galicia "no le daba nietos", celebró ayer que por fin será abuela. "¡Gracias a dios, hija mía! Sí, un niño", celebró la feliz madre.

Y en cuanto al nombre del hijo del presidente de la Xunta y la directiva del grupo Inditex Eva Cárdenas, Sira lo tiene claro: "Yo, desde el primer día que lo supe", aseguró al ser preguntada. "Yo le voy a llamar Alberto siempre, para mí, para mí; pero creo que me van a hacer caso", sentenció.

Sira Feijóo estuvo acompañadapor su hija, Micaela, y por la pareja de su hijo. Las tres compartieron la primera fila del acto de toma de posesión en el Salón dos Reis del Pazo do Hórreo y fueron unos de los rostros más buscados para inmortalizar la celebración del arranque del tercer mandato del dirigente popular al frente del Ejecutivo autonómico gallego, quien también tuvo un emocionado recuerdo para su difunto padre así como para su hijo que está por venir durante su discurso en la Cámara autonómica. n