Silva y Caballero, 'dispuestos' a llevar a la victoria al PSdeG

La presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, aseguró ayer que dirá "sí" si el PSOE le propone presidir la gestora del partido en Galicia, porque afirmó que a la formación a la que le debe "todo políticamente" nunca le negará "nada de lo que me pida", mientras el alcalde de Vigo, Abel Caballero, apostó ayer por una nueva gestora en el PSdeG que lleve al partido hacia un "proyecto ganador" y, aunque se negó a hablar de nombres, apuntó que tanto él mismo, como Silva, saben "bastante" de "estar al lado de los ciudadanos y ganar elecciones".

"Aunque sean responsabilidades que me puedan gustar más o menos, por encima está el PSOE, y me pidan lo que me pidan siempre van a tener mi sí", señaló la dirigente pontevedresa, que reiteró que está "dispuesta" a trabajar por el partido desde la posición en la que decida su dirección, aunque aclaró que no tiene "confirmación" de que desde el PSOE de Vigo hayan pedido que ella presida la gestora del partido en Galicia.

Por su parte, en declaraciones a los medios tras participar en un acto público en Vigo, el regidor dijo que las decisiones sobre la destitución de la actual gestora (que preside Pilar Cancela) corresponden a la gestora federal del PSOE. "No será Abel Caballero desde Vigo el que tenga que decidir", señaló el alcalde, quien pidió en varias ocasiones la dimisión de Cancela y su equipo, por los malos resultados de las elecciones autonómicas.

buscando una salida

En todo caso, y después de que hubiera trascendido una propuesta de Caballero para la formación de una nueva gestora, dirigida por Carmela Silva, con representantes de todas las provincias pero sin la presencia de ninguno de los actuales miembros, y a preguntas de los medios sobre esta cuestión, el regidor proclamó: "No hay una propuesta de Abel Caballero, hay una posición de un número importantísimo de militantes del PSdeG que estamos buscando una salida para tener una dirección política en el partido".

El alcalde de Vigo insistió en no querer "hablar, en este momento, de nombres", aunque señaló que, en esa nueva dirección del PSdeG, deben "participar todas las sensibilidades del partido", de manera que se busque un proyecto común y sólido para llegar hasta el próximo congreso. De hecho, según publicó ayer este periódico, en esta gestora estarían los presidentes provinciales, los presidentes socialistas de las diputaciones, el portavoz parlamentario y otros portavoces o dirigentes locales.

También la portavoz de la Agrupación Socialista de A Coruña, Mar Barcón, abogó por cambiar la actual gestora del PSdeG por otra "más amplia" y "más integradora", que incluya a la mayor parte de los sectores y represente "lo que hoy es el socialismo". "Creemos que la gestora actual no representa a la totalidad del partido en Galicia. Como todo parece indicar que el congreso gallego será después del federal, nos parece que tendría que haber un órgano que dirigiese el partido estos meses en Galicia con proyección social", respondió Barcón.

Asimismo, llamó a la "unidad" y a "no construir el partido contra nadie", al ser preguntada por las palabras del secretario general del PSOE en A Coruña y alcalde de Culleredo, Julio Sacristán, que dijo que "Abel Caballero es una mala copia de Paco Vázquez". "Abel Caballero es el alcalde de Vigo, tiene 17 concejales y es el presidente de la Fegamp. Me parece que estamos muy orgullosos de los compañeros que ganan elecciones, y yo me siento muy orgullosa de que las gane Abel Caballero", manifestó.

Por último, la secretaria local del PSOE en Ferrol, Beatriz Sestayo, se declaró ayer "satisfecha de que el PSdeG avance" y "salga de la parálisis en la que está metido", al ser preguntada por la propuesta de nueva gestora de Caballero.

Luis Álvarez, "soprendido" por la propuesta del socialismo vigués

El viceportavoz parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez, se mostró sorprendido" ante la propuesta de Vigo de sustituir la actual gestora por otra encabezada por la presidenta de la Diputación de Pontevedra, Carmela Silva, y pidió "dejarse de poner y quitar nombres". "Eso es errar sobre el foco que tenemos que solucionar", advirtió en una entrevista concedida a la Radio Galega.

En la misma línea, el socialista lucense incidió en que "hay que estabilizar el PSdeG de una vez" en lugar de entrar en batallas de nombres propios, pues lo prioritario es acertar con "el proyecto". "Hay mucha gente que espera por un PSdeG robusto que se preocupe por sus problemas", razonó, para apelar a "salir cuanto antes de estos debates internos" y "empezar a hacer propuestas" pensando en los ciudadanos gallegos.

Por otra parte, sobre la situación del grupo parlamentario del PSdeG, Luis Álvarez garantizó que hará "una oposición constructiva" y dio por hecho que "liderará" las bancadas de la izquierda pese a tener el mismo número de escaños -y menos votos- que En Marea. "Nosotros somos un partido de gobierno, nosotros no nos movemos en el limbo de las ideas", manifestó, al tiempo que describió al portavoz socialista en la Cámara, Xoaquín Fernández Leiceaga, como "una garantía y una tranquilidad" por sus conocimientos y aptitudes. n