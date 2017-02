Santos: "No entra en nuestros planes que En Marea se rompa"

n n n La secretaria xeral de Podemos Galicia, Carmen Santos, reivindicó que "no entra" en los "planes" de la formación morada gallega que el grupo parlamentario de En Marea se "rompa", ya que "la responsabilidad con lo que votaron los gallegos es máxima". "No entra en nuestros planes, ni es nuestro deseo, ni inconscientemente, que el grupo parlamentario rompa". Así se ha expresado Santos en una entrevista concedida a Radio Nacional de España.

Luego de una semana en la que mantuvo un cruce de declaraciones a través de Twitter con Antón Dobao, ligado a Anova, en la que éste acusó a la secretaria xeral de Podemos Galicia de ser "lo peor" que le pasó al "proceso de unidad popular"; Santos remarcó que "esas manifestaciones no ayudan a la unidad", al tiempo que emplazó a ser "más cuidadosos" con las redes sociales.

Así las cosas, reivindicó que desde Podemos Galicia no se reclama la "diferenciación de las partes" dentro del grupo parlamentario de En Marea y que "durante los próximos cuatro años" no van a "exigir cuotas".

Carmen Santos también se refiró a la situación de Podemos a nivel estatal, sobre la que cree que la celebración de Vistalegre II ha servido como "punto de inflexión" para "dejar las disputas internas y empezar a construir la alternativa al PP en 2020". Un cónclave en el que, según Santos, triunfó "la democracia interna" y sirvió para "dirimir el liderazgo y marcar el rumbo" que debe seguir Podemos, que ha de estar, tanto a nivel estatal como gallego, centrado en la "unidad" como "verbalizaron las bases" en Vistalegre II a través de un "grito" que, más allá de a los cargos del partido, estaba dirigido "a la prensa y a los que no estaban allí".

Tras esto, valoró "muy positivamente" la participación de los inscritos gallegos de Podemos en las elecciones al Consejo Ciudadano Estatal, superior al número que votaron en las elecciones internas de En Marea celebradas en enero. Así, indicó que es "un dato que está ahí" y que se logró porque desde Podemos Galicia se consiguió implicar "desde un mes antes" a los inscritos para que "hiciesen suyo el proceso".

autonomía propia

En cuanto a la próxima elaboración de un documento por parte del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos sobre las líneas a seguir por las organizaciones territoriales en las alianzas con otras formaciones para próximos comicios, Carmen Santos remarcó que Podemos Galicia tiene "autonomía propia" para "hacer sus propios documentos" aunque es preciso que exista una "base" para marcar "una estrategia común en todos los territorios".

"Estar juntos multiplica la fuerza. No queremos potenciar partes porque eso genera división. No estamos aquí para dividir, sino para sumar", manifestó la dirigente de la formación morada. n