Santalices alerta contra alternativas articuladas a espaldas del Parlamento

nnn El jefe del Legislativo, Miguel Santalices, reclamó para toda la X Legislatura que en el Parlamento de Galicia haya "respecto", diálogo y la "normalidade institucional" con la que se produjo la confrontación dialéctica entre los grupos durante el pleno de investidura de Alberto Núñez Feijóo, al tiempo que previno de la "deriva perigosa" que supone articular alternativas "sen contar" con la Cámara.

"Teñamos claro que o Parlamento foi, é e será o centro da vida democrática. Teñamos claro que a democracia solo é viable na medida en que practiquemos a democracia parlamentaria. Porque, señorías, nunha democracia, nun Estado de Dereito, non hai nin pode haber atallos", advirtió el jefe del Legislativo.

A su juicio, "nunca os problemas das persoas estiveron fóra" de los debates parlamentarios, pero ahora según consideró resulta "aínda máis importante" que esto suceda. "E igual que as discusións se suceden nas redes sociais o fan con absoluta lexitimidade, debemos esforzarnos para que ningún asunto se furte do debate, serio e ordenado, na sede da representación popular", esgrimió.

En la declaración institucional con la que arrancó formalmente la actividad parlamentaria, Santalices reivindicó la "eficiencia" de la Cámara en un escenario de "crisis de credibilidade" de los políticos y también abogó por continuar avanzando en la transparencia. Asimismo, remarcó su intención de poner a disposición de los ciudadanos, en gallego, "as normas galegas consolidadas".

llamada al consenso

"Seremos, unha vez máis, pioneiros, cunha ferramenta novidosa respecto a outras comunidades bilingües", anticipó Santalices, quien apeló a profundizar en esta dirección. "A vontade existe e a posibilidade de facelo dentro do vixente ordenamento xurídico, tamén", apostilló. Pero, sobre todo, incidió en su llamada al consenso. "Enchamos o Parlamento de ideas, en lugar de enchelo de tensión", pidió al tiempo que reclamó "exemplaridade" a todos los miembros de la Cámara.

"O mellor servizo que calquera de nós podería prestar a Galicia durante esta lexislatura, estou persuadido, señorías, sería tratar de actuar como estadistas, non en beneficio propio, senón a favor dos galegos do mañá", aseguró durante el acto de apertura solemne de la lexislatura, que numerosas autoridades siguieron desde la tribuna del hemiciclo. En el discurso, que precedió al vino de cortesía en el Salón dos Reis, Santalices subrayó que la X Legislatura "bota a andar con moitas caras novas e unha elevada presenza feminina", dos realidades que "acreditan a necesaria coexistencia de experiencia e renovación, e tamén que o avance da igualdade é un feito plenamente asentado". Tras agradecer la confianza de Feijóo y del PP, anticipó las gracias por "o voto de confianza" de sus rivales políticos, al tiempo que pidió "disculpas" por los errores que pueda cometer. "Pero teñan a seguridade de que serán froito da miña condición humana, xamais da premeditación ou da animosidade que, por certo, sería bo desterrar para sempre da política", trasladó. Dicho esto, recordó a los 75 diputados que no están en el Pazo do Hórreo para representarse a sí mismos, sino "a todos os galegos" que los han elegido. Todo ello, en un contexto en el que los políticos atraviesan "unha crisis de credibilidade". "En parte, xerada por nós mesmos", reflexionó, antes de apelar a los diputados a ofrecer "o mellor" de sí mismos para "superar" esta crisis y "recuperar a confianza social perdida".

eficiencia

Para esta meta, destacó que se hicieron "esforzos" dirigidos a "racionalizar" el gasto y que el Parlamento de Galicia es "un dos máis eficientes do Estado" y, desde luego, "o máis eficiente" de todas las comunidades.

Santalices también invitó a los diputados a actuar como "anfitrions e guías" para todos los gallegos que quieran visitar la Cámara "de boa fe". "Conto, polo tanto, con todas as súas señorías, para acometer a necesaria tarefa de dignificar e mellorar a imaxe da institución, dentro e fóra", sentenció el político ourensano.n