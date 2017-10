Sánchez culpa del "desgarro" a Puigdemont y a Junqueras

n n n El líder del PSOE, Pedro Sánchez, envió en la tarde de ayer un mensaje de "confianza" a los que anhelan la unidad de España: "Prevalecerá la unidad de España. Cataluña seguirá siendo España, porque por irresponsables que sean los que gobiernan no se concibe España sin Cataluña ni Cataluña sin España". Sánchez, que expresó su "más profundo rechazo" a la resolución de independencia "impuesta por el bloque secesionista" en el Parlament, señaló al presidente Puigdemont y al vicepresidente Junqueras como los "principales responsables de la fractura y el desgarro de la sociedad catalana y española". "Y todo para nada", subrayó.

En una comparecencia ante los medios en Ferraz poco después de que el Parlament declarase la independencia de Cataluña, el líder socialista consideró que esta es la "culminación de una carrera de despropósitos y huida hacia el vacío" caracterizada por la "máxima irresponsabilidad de quien precisamente debería evitar el sufrimiento innecesario" que, a su juicio, va a causar la DUI (declaración unilateral de independencia). No obstante, apeló a la "confianza", "sensatez", y "unidad de todos en la causa de la nación democrática". "Ahora democracia, ahora Estado de derecho, ahora Constitución y ahora Estatuto de Autonomía", proclamó.

El líder socialista se dirigió especialmente a los ciudadanos catalanes, a los que dijo: "Vuestra fractura es la nuestra, sentimos vuestro dolor como dolor y angustia propia, pero pese a este desgarro la unión emocional entre patriotas prevalecerá. Cataluña seguirá siendo España". Sánchez defendió que "por irresponsables que sean los gobernantes" de Cataluña, "temerarias sus decisiones y disparatados sus proyectos, hay vínculos más poderosos que prevalecerán sobre el absurdo de quienes no tienen la valentía de ser leales a todo su pueblo, no solo a una parte".

En ese sentido, el dirigente socialista prometió que el PSOE no renunciará "jamás a la España de la reconciliación, que más pronto que tarde se abrirá paso", ha aventurado, y ha insistido en que "la mera idea de una España sin Cataluña y viceversa es la de una idea de una España y una Cataluña mutiladas, no sólo geográficamente, sino emocionalmente". n