Sánchez, convencido de que los gallegos votarán por el cambio

n n n El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, mostró ayer su "apoyo explícito" al candidato socialista a la presidencia de la Xunta, Xoaquín Fernández Leiceaga, con el que en los comicios de septiembre "ganará el cambio" para hacer que el presidente actual, Alberto Núñez Feijóo (PP), sea "pasado". "Estoy convencido de que el próximo 25 de septiembre ganará el cambio y tú gobernarás ese cambio Xoaquín", aseguró el líder socialista, que participó en la denominada fiesta de los socialistas de Galicia, en Sigüeiro (A Coruña), en lo que supone el acto principal de la precampaña del PSdeG y en el que participaron cientos de militantes de toda la comunidad.

En su discurso, Sánchez refrendó el proyecto socialista en Galicia y dijo que, "por experiencia", le recomienda a Leiceaga continuar el camino que emprendió tras ser elegido candidato socialista en las primarias internas de la formación, porque de ese modo, "estoy convencido de que el 25 de septiembre Feijóo será pasado". Hasta entonces, señaló el líder del PSOE, "lo único que te puedo ofrecer es trabajo y compromiso por parte de la Ejecutiva federal y el mío".

Pedro Sánchez hizo una comparación entre él y el aspirante a la Xunta del PSdeG, porque "compartimos muchas cosas", apuntó al referirse al paso de ambos por la política municipal, un aspecto "que te curte" y que te enseña que a ponerle "rostro" a los problemas de las personas. Problemas que vio en la comunidad gallega, dado que "llevo poco más de dos años como secretario general y he venido muchas veces a Galicia", ocasiones en las que ha escuchado a representantes de los sectores estratégicos de la comunidad y a los jóvenes que han tenido que emigrar, todos ellos colectivos que precisan de una "Xunta que defienda sus derechos" después de haberse sentido "desamparados" tras dos legislaturas del PPdeG al frente del Ejecutivo gallego.

Leiceaga, en un mitin romería con ausencias destacables, como las del alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, molesto con el retoque de Ferraz a las listas de la provincia de Pontevedra, se refirió a la "responsabilidad histórica" a la que hacen frente los socialistas de Galicia en la cita con las urnas del próximo 25 de septiembre, ya que el "cambio transformador y de progreso" que necesita Galicia depende del PSdeG. No obstante, Leiceaga celebró la exhibición de fuerza que hicieron ayer los cientos de socialistas gallegos congregados en Sigüeiro, "alrededor de una idea", la de construir una vida mejor en una Galicia de progreso, de igualdad, de bienestar y de dignidad.

Un objetivo que también supone un reto, al estar Galicia a las puertas un proceso electoral que cambiará el rumbo de su futuro, "quedan apenas 21 días para decidir el futuro de Galicia", en el que es, dijo, "el momento más desolador de la historia de la autonomía". Un momento marcado por la crisis económica que asoló Galicia pero que, según señaló Sánchez, fue acrecentada por "dos problemas añadidos, uno que se llama Mariano Rajoy y otro que se llama Núñez Feijóo", que para el socialista son "dos caras de la misma moneda".

publicidad y propaganda

Para Leiceaga, los presidentes populares al frente del Gobierno central y del Ejecutivo gallego pusieron a Galicia en una situación peor que otras comunidades autónomas, ya que ambos antepusieron sus intereses partidarios a los de la sociedad gallega. "Nunca este país tuvo un presidente como Feijóo que antepusiese su agenda política a los intereses de Galicia" y que con ello, dijo, se convirtió en "el presidente de la publicidad y la propaganda".

"No nos merecemos a este presidente, a un presidente que no cree en Galicia", prosiguió Leiceaga, que señaló que el candidato popular se encuentra "instaurado en la autocomplacencia y la desesperanza", que quiere "conservar el Gobierno de la Xunta para después irse a Madrid". Un objetivo que, según Leiceaga, el presidente autonómico ansía conseguir a través de promesas electorales y "recursos de última hora" con los que, ha advertido, "no puede insultar a la inteligencia" de los gallegos. n