Rueda, la 'mano derecha' de Feijóo y eterno 'delfín'

El presidente del PP de Pontevedra, Alfonso Rueda, preserva sin cambios su poder en el Gobierno con el que Alberto Núñez Feijóo arranca su tercer mandato, ya que pese a quienes auguraban para otro de los ‘hombres del presidente', Francisco Conde, el mismo estatus, se mantiene como único vicepresidente en un gabinete sin nuevas pistas sucesorias. Licenciado en Derecho por la Universidade de Santiago de Compostela (USC) y secretario municipal, Rueda (Pontevedra, 1968) mantiene la confianza de Feijóo. El de Os Peares desmiente con cada decisión los rumores que, cada cierto tiempo en los mentideros, hablan de un distanciamiento entre ambos.



La prueba es que, tras abandonar la Secretaría General del PPdeG para tomar las riendas del PP pontevedrés, mantiene el estatus autonómico que, para algunos en el partido, le identifica como ‘delfín'. Ni él ni Feijóo comulgan con el apelativo, como tampoco lo hacen con los conceptos de cuotas y baronías, que ven desfasados.



Y es que el líder del PPdeG, que ha prometido ser presidente de Galicia hasta 2020, no quiere ni oír hablar de su sucesión por ahora. Pero éste está llamado a ser, previsiblemente, el mandato de su relevo. Aunque no será hasta la última fase del mismo cuando "toque", aseguran el PPdeG. Y Feijóo garantiza que su dedo no señalará al nuevo líder, sino que saldrá del partido.

Llegado el momento aflorarán los nombres, pero, mientras tanto, Rueda ha sido una de las personas que ha estado al lado de Feijóo desde que éste relevó a Manuel Fraga como líder del partido en 2006, en el ‘núcleo duro'.

Licenciado en Derecho y bregado en la política local

Alfonso Rueda (Pontevedra, 1968), es licenciado en Derecho y secretario municipal. Está casado y tiene dos hijas. Ocupó los cargos de jefe del gabinete de la Consellería de Xustiza y de director xeral de Administración Local. En el último congreso del PPdeG dejó la Secretaría Xeral de la formación y actualmente ocupa la presidencia provincial del partido en Pontevedra.

Economista en la función pública desde el año 1985

Valeriano Martínez (Aldán-Cangas, 1961)- se licenció en Ciencias Económicas y es funcionario desde 1985. Hasta su nombramiento como conselleiro de Facenda en febrero de 2015, ejerció como secretario xeral de la Presidencia de la Xunta. Anteriormente, entre otras responsabilidades, fue director xeral de Recursos Humanos del Sergas.

Una ingeniera industrial formada en Bilbao

Beatriz Mato (Baracaldo-Bilbao 1965), ingeniera industrial, con especialidad en Organización Empresarial por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Bilbao, fue delegada provincial de la Consellería de Pesca e Asuntos Marítimos en A Coruña y diputada, antes de ser conselleira de la Xunta, un cargo que viene ocupando desde el año 2009.

Coruñesa experta en infraestructuras

Ethel Vázquez Mourelle (Ponteceso-A Coruña, 1972), ingeniera de Caminos, Canales y Puertos. Desde septiembre de 2010 hasta su nombramiento como conselleira en junio de 2014 fue directora de la Axencia Galega de Infraestruturas. Con anterioridad fue presidenta de Augas de Galicia y de la Eposh, organismo en el que trabajó desde el año 2003.

Uno de los hombres más próximos al presidente

Francisco Conde (Monforte-Lugo, 1968) es doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad Complutense de Madrid y doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la misma universidad. Se le considera uno de los hombres más próximos a Feijóo, al que asesoró entre 2009 y 2012, antes de ser conselleiro de Economía.

Profesor y doctor en Geografía al frente de Educación

Román Rodríguez (Lalín-Pontevedra, 1968) es doctor en eografía por la Universidad de Santiago de Compostela, en la que se licenció con premio extraordinario y donde es profesor titular. Posee un título de Máster en Desarrollo Local. Fue teniente alcalde de su localidad natal y parlamentario del PP, y desempeñó el cargo de viceportavoz en el Grupo Parlamentario Popular.

Un licenciado en Medicina con experiencia local

Jesús Vázquez Almuiña (Baiona-pontevedra, 1962), es licenciado en Medicina y Cirugía General por la Facultad de Medicina de la Universidad de Santiago de Compostela. Es especialista en Medicina Familiar y Comunitaria. Además, fue alcalde de su localidad natal entre 2004 y 2015, año en el que entró en el Gobierno autonómico.

Forjado en la política municipal ferrolana

José Manuel Rey Varela (Ferrol, 1975), licenciado en Derecho, fue presidente de la Federación Galega de Municipios y Provincias (Fegamp), entre los años 2011 y 2015 ejerció como alcalde de Ferrol, municipio en el que fue edil desde 2002 hasta 2015 y donde también fue concejal de Hacienda, Patrimonio, Empleo y Juventud entre los años 2003 y 2007.

Exalcaldesa con pasado en medios de comunicación

Ángeles Vázquez Mejuto (Melide-A Coruña, 1972), es licenciada en Xeografía e Historia por la Universidad de Santiago, y también procede de la política local, ya que fue alcaldesa de su localidad natal. En su trayectoria profesional también tiene experiencia periodística como directora de la radio municipal melidense y como corresponsal en medios de comunicación.

Bióloga coruñesa, conocedora del medio marino

Rosa Quintana Carballo (Brión-A Coruña, 1959), licenciada en Ciencias Biológicas por la Universidad de Santiago de Compostela. Doctora en Biología con la tesis ‘Contribución al conocimiento del desarrollo gonadal del mejillón gallego cultivado'. en Ciencias Biolóxicas. Funcionaria de la Consellería de Mar, en donde ejercicio como inspectora, y titular de la misma desde 2009.