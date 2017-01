Rodríguez: 'Galicia non ten un problema social co idioma'

n n n Galicia contará este ano cunha oferta pública de emprego no sistema educativo que roldará as 1.000 prazas de funcionarios docentes en infantil, primaria e secundaria. A Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria prevé chegar, polo menos, ao 100% da taxa de reposición de efectivos, e enmarca esta convocatoria nunha senda de "estabilidade progresiva" dos equipos de profesorado. Nunha entrevista, o conselleiro, Román Rodríguez, defendeu este traballo "progresivo" de recuperación dos equipos de docentes de Galicia, que na actualidade alcanzan os 30.269 profesores, aínda que reivindicou que a comunidade soubo "sortear a inestabilidade" e cumprir cos catálogos, logrando "a taxa de interinidad máis baixa do Estado".

Esta liña de traballo inclúese nunhas contas nas que se vai recuperando o peso presupostario da consellería (un 8% en dous anos) e coas que se busca continuar mellorando "os bos resultados" en "calidade e equidade" que plasman documentos como o informe PISA ou a taxa de abandono temperán, situada no 15,2% de media en 2016 e no 13,9 no último trimestre.

O departamento de Rodríguez dotará de "maior forza" aos eixes estratéxicos levados a cabo (plurilingüismo, novas tecnoloxías, formación de profesorado) e expandirá a súa acción tanto para lograr "a redución progresiva do fracaso escolar", coma para favorecer a "empleabilidad" dos mozos nos diferentes sectores produtivos.

ESTRATEXIAS

Dous dos plans nos que traballa o departamento de Román Rodríguez afectan tanto á lingua galega, cunha proposta para incentivar o numero de falantes entre os mozos, como a unha ambiciosa estratexia para impulsar o sector cultural co horizonte posto "en 2021".

No primeiro caso, actuarase "nun determinado segmento" da sociedade onde se rexistrou "un uso reducido", traballando para conseguir animar ao uso "voluntario" do idioma e "sempre partindo da liberdade da persoa" a través de accións de promoción nos ámbitos nos que se desenvolve a súa actividade cotiá, como as novas tecnoloxías, o ocio ou as comunicacións.

"Galicia non ten un problema de coñecemento do galego, case o 100% dos cidadáns o coñece e domina a nivel oral e escrito", destacou, e defendeu que a propia sociedade "pactou coa súa lingua" e que "non hai un problema social, máis alá de cuestións moi concretas". "O galego é de todos, dános identidade, únenos, identifícanos e dános valor engadido. Ábrenos as portas a millóns de falantes na lusofonía", insistiu, apostando por "implementar medidas positivas".

No caso do sistema educativo, defendeu que existe o equilibrio entre as linguas e que o futuro do idioma "non dependerá de que se poña unha hora máis neste idioma e unha menos noutro. Dependerá de que os galegos o queiran falar, e que sexan conscientes de que é unha riqueza que nos dá valor".

A Xunta emprenderá, á súa vez, un "proceso participativo" para elaborar unha estratexia que abranga todos os sectores do ámbito cultural (audiovisual, do libro, patrimonial, etc) e que marque unha "folla de ruta" tanto na cultura de base coma na industria cultural. "Que posibilite potenciar, crear sinerxías, cooperación e mellorar o sector", destacou, co obxectivo de convertelo "nun piar de desenvolvemento da Galicia do presente e do futuro" e nun "eixe vertebrador" que xere "cohesión social".

Nesta nova estratexia, ademais, integraranse outras iniciativas como o Plan do Audiovisual ou o Plan da Lectura, para así acometer "unha mellora integral" dende o consenso.

“EMPATÍA" PARA O PACTO

Un dos principais retos aos que se enfronta neste novo mandato será convencer e chegar a consensos cunha comunidade educativa que, tras diversas protestas contra a Lomce durante o inicio de curso, programou dúas novas folgas para os meses de febreiro e marzo que se producirán en paralelo ao inicio das negociacións para avanzar cara a un pacto de Estado pola educación.

Rodríguez considerou que, a pesar de que as protestas son "lexítimas", se debe traballar "a todos os niveis" e "ter altura de miras" para solucionar unha debilidade "histórica na democracia", como foi a "incapacidade política para fixar uns eixes mestres" no ámbito educativo. "Debemos ser moi responsables, moi serios e ser capaces de ter empatía", defendeu, dado que "isto non pode ser un xogo de liñas vermellas" nin "un partido de fútbol onde só gaña un". n