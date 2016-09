Rivera dice que C`s no plantea formar gobierno con Feijóo, pero sí un control

Ante las elecciones autonómicas del 25, el líder de C`s, que ha mantenido un encuentro sectorial con pymes en Ourense y ha arropado a la candidata a la Xunta, Cristina Losada, ha confesado que los escenarios que vislumbra son dos, mayoría absoluta del PP, por lo que no tendría que atender las exigencias de la oposición, y que ese partido gane pero la gobernabilidad dependa de los escaños de Ciudadanos.

Otra situación no la contempla, porque "la posibilidad de sumar una amalgama de partidos políticos sin nada en común, que el único objetivo que tienen es quitar a uno para poner a otro, no nos parece un gobierno viable, sinceramente".

No obstante, si el PPdeG saca, como indican los sondeos, mayoría absoluta, o bien la roza, pues en este último supuesto "no parecería muy lógico que partidos independentistas, antisistema, que no comparten un proyecto, y en el PSdeG buena parte de sus votantes tampoco, formasen una especie de amalgama" de grupos "que han perdido" esos comicios.

Lo más sensato, para Rivera, es ver en esa decisiva cita con las urnas cuál es la lista más votada y "sentarnos a hablar para ver qué condiciones le ponemos", si se produce tal situación, y, "si no hay novedad", ha dicho, todo apunta a que los populares gallegos serán los vencedores, con lo que lo que falta por ver si C`s "condiciona" o si "Feijóo hace lo que quiera".

"Sin contar con nadie, sin pedir explicaciones de nada y conformándose con los datos de destrucción de empleo" o de la débil "creación de empresas", cuando ambas cuestiones deberían tener un remedio, de modo que "es más sano y democrático para Galicia que el control se ejerza en el Parlamento" y que se ocupe del mismo Ciudadanos Galicia.

"Nuestra posición no es entrar en un Gobierno. Nuestra primera entrada en el Parlamento será negociar y sentarse en una mesa para ver las condiciones de la investidura y para que se cumplan las reformas", ha destacado.

Ha puesto Albert Rivera como ejemplo el caso de la Comunidad de Madrid, con un gobierno en minoría del PP con Cristina Cifuentes al frente y con las exigencias de C`s desde "una oposición responsable".

En Galicia, una de ellas, y pese a los recelos que Ciudadanos tuvo inicialmente, sería "la finalización y llegada definitiva en 2018 de ese AVE".

Además, a modo simbólico, Albert Rivera llegó a la capital orensana en tren, procedente de A Coruña, dio un breve paseo por la Alameda, fue saludado con gritos de "guapo, guapo", y se retrató con todas aquellas personas que se lo pidieron.

En la ciudad, después de su entrevista con comerciantes, pymes y autónomos, Rivera ha enarbolado una contundente defensa de estos colectivos, porque "si no modernizamos nuestras empresas, nos quedamos atrás", y ha abogado por no competir con salarios bajos, "que no son dignos".

"No hay ningún país del mundo próspero que no tenga muchas y buenas empresas. A quien genera empleo también lo necesitamos", ha defendido, pese a lo que "digan otros", de los que ha apostillado que todos saben a qué se refiere, sin necesidad de menciones.