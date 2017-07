El rey preside la entrega de despachos en la Escuela Naval

n n n El rey Felipe VI presidió ayer, coincidiendo con la celebración de la festividad del Día del Carmen, patrona de la Armada española, el acto en la Escuela Naval Militar de Marín (Pontevedra) de la jura de bandera de 67 alumnos de primer año y la entrega de Reales Despachos a 196 nuevos oficiales de la Armada que, con ello, finalizan su formación.

En la explanada de la Escuela Naval Militar, su majestad, acompañado por la ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, pasó revista al batallón de alumnos y saludó al presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo; el presidente del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices; el delegado del Gobierno en Galicia, Santiago Villanueva; y la alcaldesa de Marín, María Ramallo.

Acto seguido, se rindió homenaje a los que dieron su vida por España, con la interpretación de la canción "La muerte no es el final" y una ofrenda a los caídos, tras lo que ha habido una descarga de fusilería y se tomó juramento o promesa de fidelidad a la bandera a los 67 alumnos de primer curso -8 de ellos mujeres-, quienes fueron llamados uno a uno para besar la bandera.

A continuación, se entregaron los Reales Despachos a los 196 nuevos oficiales -41 de ellos mujeres-, y después el rey impuso condecoraciones a los alumnos "número uno" de cada promoción y el presidente de la Xunta entregó un sable al alférez de navío número uno de la promoción del Cuerpo General de la Escala de Oficiales.

Una vez que el arzobispo castrense de España hubo rezado una oración de acción de gracias, y el comandante-director del Centro ofreció su discurso, la ministra de Defensa impuso la Cruz del Mérito Naval al director del Centro Universitario de la Defensa, José María Pousada Carballo, y finalmente se interpretó el himno de la Armada y desarrolló el desfile militar.

Al romper filas, los alumnos lanzaron sus gorras al aire, y después, junto al rey se trasladaron al casino de alumnos "Almirante Bonifaz".

El acto, en el que no estuvo presente la reina Letizia, transcurrió con puntualidad y sin incidentes, con la única salvedad de que uno de los miembros de la banda sufrió un desvanecimiento por el efecto del calor.

En su intervención, el comandante director de la Escuela Naval, José María Núñez Torrente, agradeció la presencia del rey Felipe VI en Marín por segunda vez en menos de dos meses, ya que el monarca presidió, en compañía de su padre, Juan Carlos I, el acto del 300 aniversario de la creación de la Real Compañía de Guardiamarinas. "Nos sentimos nuevamente honrados y agradecidos", señaló Núñez Torrente, para quien esta doble presencia en Marín supone una muestra del "compromiso y afecto" del rey con la Escuela.

Dirigiéndose a los alumnos graduados, el director de la Escuela Naval aseguró que haber llegado hasta este día "no ha sido fácil", aunque añadió que "todo lo que merece la pena en la vida exige esfuerzo y sacrificio" y les aconsejó que para llegar a ser un buen oficial "el secreto del éxito, personal y profesional, es la actitud".n