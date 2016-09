Rajoy confía en que el "buen sentido" de los gallegos dé al PP otra mayoría

Los ciudadanos de Galicia, cuando tienen que "adoptar decisiones" y, sobre todo, en contextos complicados, aciertan, de manera que lo que espera es que Núñez Feijóo pueda seguir gobernando, dado que, no en vano, "son los gallegos los que deciden, como es natural, y decidirán bien".

Mariano Rajoy, que se ha desplazado a Vilalba (Lugo), para apoyar a Núñez Feijóo en la campaña por separado que están haciendo, ha expresado su deseo de que el Partido Popular gane las elecciones gallegas y, además, por un margen suficiente que les permita gobernar, porque lo contrario, la formación de "un pentapartito", sería "letal".

"Creo que el Partido Popular va a ganar las elecciones y creo que podrá gobernar", ha manifestado Rajoy a la prensa, porque hay "detrás de los años de gobierno de Alberto Núñez Feijóo una buena gestión", en un momento de crisis, en un momento muy difícil, ha precisado, y la economía gallega ya está creciendo, por encima del 3% y se está creando empleo.

Desde su punto de vista, se han defendido bien sectores muy importantes, como el sector naval, en el cual "se ha dado batalla y se continúa dando", así como los de la automoción y el primario.

Además, ha refrendado Rajoy que "el candidato Feijóo es el mejor, sin duda alguna", porque "tiene experiencia, tiene ganas e ilusión".

Asimismo, los populares poseen "un proyecto y todo el mundo sabe lo que pasará si gobierna el Partido Popular", que apuesta por una Galicia cada vez "más integrada en España y en Europa", que sea abierta y dinámica, y con unos objetivos son el crecimiento y el empleo.

"Los demás, porque son ahora seis o siete, aunque hay tres o cuatro que pueden sacar escaño, van todos ahí en coaliciones varias y diversas, y su único objetivo es que el Partido Popular no gane", ha opinado.

De hecho, ha puntualizado que su propósito, el de PSdeG, BNG y En Marea, ni siquiera es que "no gane" el PP, sino que no consiga la mayoría, de modo que "su gran objetivo es a ver si entre todos" llegan a esos 38 diputados, los que otorgan la mayoría estable, para "hacer no el bipartito de hace unos años, sino el pentapartito".

Sin embargo, "son los gallegos los que deciden y decidirán bien", ha esperado.

"Siempre es un gusto y un honor venir a Vilalba. Desde aquí se puede ir a Francia por la costa y todo por autovía o autopista. Lo comentamos ahora al salir de Lugo, donde he estado esta noche. Aún estamos pendientes de hacer algunas cosas más, pero en materia de infraestructuras vamos bien", ha contado sobre su estancia en la tierra natal de Manuel Fraga, del cual hay un busto, al lado del que Rajoy se ha dejado fotografiar.

Preguntado por la circunstancia de que esta misma tarde el líder de los socialistas, Pedro Sánchez, también esté en esta localidad, en su caso para arropar al candidato a la presidencia de la Xunta de Galicia del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, ha asegurado Rajoy que "el Partido Popular va a ganar en Vilalba por gran diferencia".

En este municipio, en un ultramarinos con pasteles, quesos y otras golosinas, una mujer le regaló una tarta, que él mismo ayudó a envolver, y tuvo Rajoy tiempo también, en esta parada, de disfrutar de un animoso café.

Rajoy también estará hoy en otros municipios de la provincia de Lugo, como Cospeito, Mondoñedo, Foz y Cervo.