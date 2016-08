Rajoy apercibe al PSOE de la 'irresponsabilidad' del bloqueo

n n n El presidente del Partido Popular y del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, advirtió ayer de que "sería una enorme irresponsabilidad" que el PSOE "volviese a bloquear la constitución de un gobierno en España", abocando al país a terceras elecciones, pero ha revelado que espera que "no sea así". Rajoy se encargó de la clausura del acto de inicio del curso político del PP, un encuentro celebrado ayer en la Carballeira de San Xusto, en Cotobade (Pontevedra), donde estuvo acompañado por el presidente del PPdeG y de Galicia, Alberto Núñez Feijóo; el responsable provincial de Pontevedra y vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, y el alcalde de la localidad, Jorge Cubela, entre otros cargos y militantes del PP.

Valoró Mariano Rajoy que este inicio de curso resulta atípico, ya que "tenemos por delante acontecimientos políticos relevantes" y, en esta línea, expresó que "la formación de gobierno hoy es más un deseo que un hecho". El presidente del Gobierno en funciones reconoció que, hace unos meses, resultaba "ridículo" plantear unos terceros comicios, aunque, "después de ver la forma de comportarse de algunos", reconoció que ahora, "desgraciadamente", tiene "algunas dudas razonables".

Sin embargo, sí celebró que "algunas cosas" cambiasen en este período y que algunas fuerzas políticas aceptasen hablar con su partido, en referencia a Ciudadanos y a Coalición Canaria. "Han hecho un esfuerzo y creo que han hecho lo que es bueno para los intereses generales de su país, y yo espero que con ambas fuerzas políticas podamos cerrar pronto un acuerdo", manifestó el jefe del Ejecutivo en funciones.

situación preocupante

No obstante, insistió en que, "en el supuesto" de que el PP consiguiese "cerrar un acuerdo" con estas dos formaciones, no sería "suficiente", ya que se conseguirían 170 respaldos, y el resto "en contra". Por ello, alertó de que si el PSOE "vota no", estaremos "en una situación similar a la que vivimos en diciembre", "y esto ya empieza a ser preocupante para los intereses generales del país", añadió.

Después de esta afirmación, el presidente del Gobierno en funciones recordó la situación que atravesaba España hace cuatro años, "con un crecimiento económico negativo" y con "compatriotas que perdían sus puestos de trabajo". No obstante, prosiguió, tras las reformas puestas en marcha por su Gobierno, ahora "las cosas van bien", pero "pueden dejar de ir bien".

En este sentido, dijo que "ya son muchos los avisos que empezamos a recibir dentro y fuera de España de que no se puede prolongar esta situación en el tiempo", algo que de producirse "sería tremendo", máxime "después de los esfuerzos que han tenido que hacer los españoles". "Sería tremendo (...) que la irresponsabilidad de algunos nos devolviese otra vez a la situación de crisis que durante unos cuantos años hemos vivido", apostilló.

Por este motivo, defendió que sería "muy negativo para España tener que volver a repetir las elecciones y seguir con el Gobierno en funciones", una situación que es "una anomalía". n,