Puy: "Feijóo presentou o programa que Galicia precisa"

nnn O voceiro parlamentario do PPdeG, Pedro Puy, considerou que o discurso do presidente da Xunta en funcións e candidato á investidura, Alberto Núñez Feijóo, é o "do programa" que Galicia "necesita" e destacou o convite "ao diálogo permanente" e a busca de consenso coa oposición. Na súa comparecencia ante os medios tras o discurso de Feijóo no debate de investidura, Pedro Puy considerou que a intervención do candidato foi "adecuada a unha realidade cambiante".

"A economía galega está a medrar un 3%, iso está a permitir que o cambio de ciclo económico facilite un mellor traballo dende as administracións públicas", así como "unha capacidade de gasto superior en 250 millóns de euros no próximo exercicio", asegurou. Así mesmo, asegurou que Feijóo "fixou" as prioridades para o próximo Goberno galego que terá como primeiro obxectivo a creación de emprego. Para iso, sinalou que o candidato á investidura avanzou "unha batería ampla de medidas específicas" en ámbitos como o dos autónomos, a internacionalización das empresas ou a aposta pola I+D+i.

Nesta liña, subliñou a "clara aposta" polos sectores estratéxicos de Galicia e, en especial, polo "sector do mundo rural" para o que "hai unha folla de ruta trazada" a través dun plan estratéxico elaborado no Parlamento galego coa participación de "moitos expertos". n