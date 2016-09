Éxito o fracaso. Yo o el caos. Ellos y nosotros. Como se esperaba, no hubo punto intermedio anoche en la apertura del debate a cinco de la TVG. Todos los candidatos hablaron de dos caminos -o cualquier otra metáfora equivalente- en su intervención inicial.

El primero en plantear las dos alternativas fue Alberto Núñez Feijóo, seguido a la zaga minutos después por el socialista Xoaquín Fernández Leiceaga: “Temos que escoller entre dous camiños: a Galicia minguante do PP ou a Galicia que vai a máis co PSdG”.

El socialista fue también instigador de la primera escaramuza sonora sobre las reglas del debate -pactadas previamente por los candidatos-. La queja de Leiceaga, la réplica de Feijóo mostrándose abierto a dialogar sobre las propias normas prefijadas, y la contrarréplica de Villares al presidente de la Xunta: “Leva vostede sete anos falando sen facer nada, así que agora deixe que falemos os demás”. El choque, aunque anecdótico, no es un mal resumen del debate.

GUERRA DE CIFRAS

El bloque económico derivó en una guerra de cifras muy difícil de seguir por los telespectadores. Feijóo presumió de los mejores datos de su gobierno: crecimiento económico y “menor paro que en 2012 e 2009”. El candidato socialista le afeó el origen de tantos datos exitosos, sacando a pasear su condición de “doctor en Economía” para exigirle al líder del PP que se ciñera en exclusiva a los de empleo de la EPA. Pero no hubo tiempo de escuchar de dónde salían las cifras de unos y otros. Entretanto, el candidato del PP lanzaba una y otra vez la misma pregunta, dirigda a Leicega pero también a otros dos de los candidatos presentes: "Teñen vostedes presupostos para o ano 2017? Quen levaría a Consellería de Facenda? O PSOE, as Mareas ou o BNG?". Pontón, al fin, replicó: "Vostede ten moi asumido que non vai ser o presidente, por iso está tan preocupado".

No todo fue enfrentamiento dialéctico. Hubo también programa, propuestas económicas desplegadas a los telespectadores, como la intervención que dedicó el líder de En Marea, Villares, para lanzar decenas de medidas, casi sin coger aire, y culminar con un titular, como un frontispicio del partido: “Frente á economía da maquillaxe que propon o PP, nós propomos unha economía ao servizo das persoas”. Así resumió Pontón la gestión de la Xunta: "Deixa unha Galiza moito máis hipotecada, pero non unha Galiza mellor".

SECTORES PRODUCTIVOS

Feijóo recitó también decenas de cifras económicas al abordar el segundo tramo del debate, dedicado a los sectores productivos. Mientras, la oposición puso el dedo en la llaga en el sector lácteo, en la pesca y en la industria de los barcos. “O PP abandonou diversos sectores produtivos á súa sorte”, aseguró Leiceaga.

La candidata del BNG criticó el triunfalismo de los balances del PP y propuso enfocar hacia Galicia todos los sectores, alzando la bandera de una tarifa electrónica galega: “non retiros dourados para expresidentes”, apostilló.

Villares, por su parte, hizo un llamamiento a “recuperar el mar para a xente” y acusó al PP de trabajar para las “multinacionales”.

Mientras, Cristina Losada quiso hacer un paréntesis en el debate para asegurar que a Ciudadanos le preocupan muy especialmente "os autónomos" y "as mulleres".

"Feijoo lle deixa a cada galego 2.500 euros de débeda e aplicou as recetas de Rajoy e Montoro", lanzó Leiceaga como anticipo al corazón del programa económico del PSdG: "Queremos ter máis recursos para reforzar os servizos públicos básicos". "Fale vostede de Montoro", dijo el socialista. "Eu non falo de Montoro, falo de Galicia", replicó el del PP.

En el cierre de la primera mitad del debate, los candidatos trataron de abrazar -con oratoria- a todos los votantes. Pontón habló de un programa político, el del BNG, que está "al servicio do pobo". Villares de "devolver o poder a xente". Leiceaga se comprometió a un gobierno "que non deixe a ninguén atrás". Losada aseguró que Ciudadanos venía a ser parte "da solución do problema" de los ciudadanos, "non parte do problema". Y Feijóo también quiso abarcar a todos, declarando que los méritos de los que la Xunta puede presumir no son de su partido, sino "dos galegos". n