Los psicólogos ratifican que el parricida de Moraña tiene rasgos "narcisistas" pero no trastornos de personalidad ni amnesia

Así lo han trasladado dos psicólogos en la segunda sesión del juicio que se sigue contra David Oubel en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, quienes han mantenido que no encontraron en el acusado rasgos de un trastorno de la personalidad "en sí mismo", aunque sí presenta "conductas ciertamente desadaptativas".



En todo caso, han apuntado que lo ocurrido "no entra claramente" en el rango de los delitos impulsivos y completamente descontrolados, puesto que "hay premeditación" en lo relativo a la compra del arma, y en medidas "preventivas" como el enviar una carta previamente "en la que se explica e indirectamente se hace ver lo que va a ocurrir".



Según han explicado, encontraron en Oubel "falta de empatía, pese a la relación paterno-filial, y cierta frialdad". Además, han apuntado que personas con rasgos de la personalidad narcisistas pueden responder ante un desengaño o una negativa de forma "más intensa" y no suelen escoger una víctima al azar, sino que normalmente son personas conocidas.



En este sentido, han concluido que David Oubel en el momento de los hechos actuó con libertad y no presentaba "ninguna anomalía ni trastorno de la personalidad" ni tenía ninguna "patología grave que le mermase" desde el punto de vista cognitivo, intelectivo ni volitivo. Además, han remarcado que posteriormente no mostró angustia ni arrepentimiento.



FALSA AMNESIA



En cuanto a la amnesia lacunar --correspondiente a un determinado periodo de tiempo-- alegada por el acusado tras los hechos, los psicólogos han manifestado que "no es congruente" desde el punto de vista biológico ni psicológico.



Así las cosas, han mantenido que "todo el perfil de sus respuestas son de un rendimiento óptimo" y su estado emocional era "tranquilo e incluso frío". "No cumple las características, era una falsa amnesia lacunar. La amnesia se mueve en función de sus propias necesidades e intereses", han sostenido.



RELACIÓN "AFECTIVA POSITIVA"



En respuesta a preguntas del abogado de la defensa, los psicólogos han reconocido también que en "los cuidados" que presentaban los cuerpos de las niñas se aprecia "una relación afectiva positiva" entre el autor de los crímenes y las víctimas.



En concreto, han aludido a la administración de sustancias medicamentosas que "parece llevada por la intención de que las víctimas estuviesen dormidas, no ofreciesen resistencia o no sufriesen" y por el "trato cuidadoso de los cadáveres, cubiertos con una manta y en posición ordenada".



"NINGUNA ALTERACIÓN NI ENFERMEDAD"



Por su parte, las forenses del Instituto de Medicina Legal de León que también atendieron a Oubel, que han comparecido con posterioridad este miércoles, han coincidido igualmente en que "no se puede apreciar ninguna variación en las bases psicobiológicas de la imputabilidad" respecto al acusado.



"Este señor no tiene ninguna alteración ni enfermedad que le impida comprender lo que va a hacer. Se prepara para ello y lo realiza", han explicado las médicos forenses.