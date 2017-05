El PSdeG pide protección para los que denuncien corrupción

n n n El Partido Socialista de Galicia pedirá en el próximo pleno del Parlamento de Galicia un sistema integral de protección de denunciantes de casos de corrupción así como la regulación de la actuación de los grupos de presión (lobbies) ante la Xunta y la Cámara gallega. Así lo avanzó el diputado Juan Díaz Villoslada, quien presentó la moción con ocho medidas que los socialistas gallegos defenderán en el próximo pleno con el objetivo de conseguir "más transparencia, mejor gobierno y medidas contundentes contra la corrupción" en la Comunidad gallega.

"Queremos darle una nueva oportunidad a Feijóo para que muestre un compromiso claro contra la corrupción", indicó Villoslada, después de que el Partido Popular votase en contra de regular la protección a los denunciantes en una comisión y en el debate del Consello de Contas. Y es que para el parlamentario socialista, "el PP, con carácter general, está fuera de juego para jugar el partido contra la corrupción". "Los dirigentes del PP no están legitimados para atribuirle a nadie más que a ellos mismos las responsabilidades contra la corrupción", manifestó.

En su intervención, el diputado socialista también censuró que el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, hablase "cínicamente" del gasto en servicios públicos como una "borrachera" o "ir de copas". "Son símiles indignantes, indecentes e irresponsables", aseguró.

En este sentido, consideró que el Partido Popular "no puede hablar de borrachera" cuando sus miembros "están absolutamente embriagados de corrupción". "No están haciendo juego limpio, están empleando fondos públicos para competir en el terreno electoral", denunció. Al respecto, argumentó que el PP en Galicia "forma parte de la maquinaria electoral" en España.n