El PSdeG afronta el cambio de la mano de Gonzalo Caballero

n n n El secretario general electo del PSdeG, Gonzalo Caballero, visitó ayer los preparativos del XIII Congreso de los socialistas gallegos, que dio por abierto "bajo el lema del cambio". Según Caballero, esta cita supone para los socialistas gallegos "el cambio posible para las políticas públicas en Galicia" y la demostración de "una alternativa de izquierda para el conjunto del país".

Es por ello que se ha comprometido a trabajar con firmeza durante estos días junto a los 500 delegados, los miembros del Comité Nacional y los distintos invitados para "renovar el proyecto y acertar en abrir una nueva etapa para el PSdeG" tras el cónclave socialista. El XIII Congreso del PSdeG comenzará hoy por la mañana el turno de intervenciones con el saludo institucional en el que intervendrán los dos ex presidentes socialistas de la Xunta, Fernando González Laxe y Emilio Pérez Touriño, junto a otros representantes del partido y "también con miembros de otras organizaciones fraternales".

Por la tarde, continuará -explicó Caballero- la "hoja de trabajo en las distintas comisiones", que abordarán sectorialmente asuntos de política, economía y medio ambiente, sociedad y modelo de partido.

Finalmente, el domingo tendrá lugar la clausura y el nombramiento de la nueva dirección gallega en una jornada en la que participará el secretario general a nivel federal, Pedro Sánchez, así como el secretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos.

En su intervención ante los medios, Caballero hizo un llamamiento a la participación en el Congreso e insistió en que es hora de abrir "una nueva etapa" siguiendo la hoja de ruta marcada por los militantes en el proceso de primarias, que piden -aseguró- renovación y "fortalecimiento".

Invitó, pues, a todos aquellos miembros del partido que compartan este objetivo a integrarse, sin importar la procedencia de los mismos, siempre teniendo en cuenta la importancia de renovar la imagen del PSdeG. Asimismo, evitó confirmar si realmente le ha ofrecido la presidencia del partido al portavoz parlamentario Xoaquín Fernández Leiceaga.

La alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, consideró, por su parte, que este fin de semana no habrá "sorpresas" en el congreso. "Sorpresas no habrá ninguna, más allá de gente más conocida o menos conocida. Seguro que serán compañeros y compañeras con muchísimas ganas de trabajar", dijo.

Mientras, el presidente provincial de Lugo, Darío Campos, confió en que a partir de ahora se empiece el trabajo de organización del partido, "después de tanto tiempo de gestoras tanto a nivel gallego como provincial, que se elabore con normalidad". n