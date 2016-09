Primera propuesta, primer debate

De "historia china" calificó el alcalde de Vigo, Abel Caballero la propuesta del PP de prometer que reclamará al Gobierno central la conversión en urbano del tramo de la AP-9 entre García Barbón y Buenos Aires como una de las primeras propuestas de la campaña en Vigo.

Caballero le recordó al candidato a la reelección a la Presidencia de la Xunta que ese tramo "ya es gratuito, pero sucede que no tiene accesos, pero cuando uno viene del aeropuerto ya es gratuito". En este sentido recordó que ya lo planteó hace siete meses: "le mandé una carta a Feijóo el 30 de marzo diciéndole que se pusieran en marcha para convertir en urbano ese tramo y le decía las rotondas y accesos pero aún no nos contestó", explicó Caballero.

Por cierto que el alcalde amenazó con prohibir el tráfico pesado por Sanjurjo Badía para presionar a que ese tramo sea urbano "les doy un plazo limitado", dijo.

El candidato del PP a la reelección como presidente de la Xunta estuvo el miércoles en Vigo y sus propuestas no fueron indiferentes para sus adversarios políticos. Además de la gratuidad del tramo de la AP-9, Feijóo prometió también, en un acto en O Castro, la construcción de un albergue de peregrinos en O Berbés, una oficina del Instituto Galego de Vivenda e Solo, una residencia de mayores con 150 plazas, una escuela infantil en colaboración con la Fundación Amancio Ortega, 22 kilómetros de sendas peatonales y para bicicletas en las áreas de Vigo y O Morrazo, la construcción de un nuevo instituto de educación secundaria en Navia y 1.600 viviendas protegidas en ese barrio, entre otras cosas.

Así, el cabeza de lista de la candidatura socialista por Vigo, Abel Losada, se refirió a la propuesta del PP para lamentar que el candidato Feijóo visitara la ciudad de Vigo para hacer "un acto de publicidad y propaganda vacía de contenido". Dijo que "Feijóo inunda la ciudad con propuestas para después bloquearla desde lo gobierno, como hizo en estos ocho años que lleva la frente de la Xunta".

Respondió así a la visita de Feijóo a Vigo para presentar "una batería de anuncios mediáticos vacíos de contenido" y lamentó que Feijóo "sólo proponga políticas y anuncie medidas en campaña electoral para maquillar que lleva ocho años bloqueando la ciudad, como evidenció con la paralización del PGOM", dijo.

Señaló que "los ciudadanos necesitan respuestas y no fuegos de artificio, los vigueses y viguesas queremos saber cómo se resolverán los problemas en el nuevo hospital o cómo solucionará el PGOM, y no anuncios propios de un trilero político", aseguró.

Como pasó en las últimas elecciones locales, señaló que "los vigueses no se creen las promesas del PP y de Feijóo, que suelen ser mentira y luego quedan en papel mojado, como demuestran los resultados de las últimas elecciones municpales", subrayó.

Así que "Vigo se merece un presidente de la Xunta como Leiceaga -dijo Losada-, serio, solvente y capaz de responder a las demandas de los ciudadanos, y no un presidente como Feijóo, que hace continuos ataques contra los intereses de la ciudad", concluyó Abel Losada.

Pegada de carteles en Alameda, Bouzas y Paseo de Alfonso

La pegada de carteles es una tradición que se mantiene como despegue de la campaña, aunque apenas hay carteles más que en ese primer momento. Anoche en Vigo el PSOE despegó desde su propia sede del Calvario, con Abel Losada y Gonzalo Caballero. El PP hizo fiesta en un pub y Teresa Egerique y otros candidatos se desplazaron a la Alameda con la imagen de Feijóo. Egerique anunció "una campaña en positivo y a pie de calle". El BNG se fue al Paseo de Alfonso, donde el Olivo con su número 3, aunque antes el cabeza de lista hizo una pegada en su sede. Y Ciudadanos apostó por la playa de Bouzas para la pegada con Cristina Losada y el número dos de Albert Rivera, José Manuel Villegas. n