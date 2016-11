Los Presupuestos, el reto inmediato

Los presupuestos del próximo año 2017 suponen el reto más inmediato al que se enfrenta el Gobierno que Alberto Núñez Feijóo nombró ayer y cuyos miembros tomarán posesión este lunes y se harán la foto de familia antes de sentarse en la primera reunión del Consello de la Xunta de la X Legislatura. En el que prevé que sea el primer mandato expansivo desde que gobierna, Feijóo ha decidido agilizar al máximo el calendario de las cuentas, una cuestión que también facilita el hecho de que haya optado por el continuismo en su equipo, toda vez que los miembros de los distintos departamentos autonómicos tienen perfiladas sus cifras.

Si no cambia sus planes, el presidente prevé que en la primera reunión en la que su Ejecutivo apruebe acuerdos -el próximo jueves, ya que el de este lunes será, en principio, un encuentro más simbólico- el techo de gasto quede listo para remitir al Parlamento. Los presupuestos los presentará en diciembre y el objetivo es que, si es posible, porque todo depende de la tramitación en la Cámara, entren en vigor en febrero.

Lo harán de la mano de Valeriano Martínez, licenciado en Ciencias Económicas y funcionario desde el a ño 1985. Martínez ocupó ya numerosas responsabilidades en la Administración gallega, pero de él siempre se ha dicho que no tenía interés en los cargos de ‘primer plano'.

Todo cambió cuando tuvo que relevar a Elena Muñoz al frente de Facenda, con la marcha de ésta a la política local. Eficiente y con perfil técnico, dio el paso en su día para responder a la confianza que Feijóo tenía en él. No en vano, hasta su nombramiento en febrero de 2015, ejerció como secretario xeral de la Presidencia de la Xunta.

menor presión fiscal

Al margen de los presupuestos, en el pasado pleno de investidura, Feijóo avanzó otros dos pilares para su gestión: que sea un mandato de "menos deuda" y "menos impuestos". "Si hay más holguras, seguiremos reduciendo la presión fiscal sobre los gallegos", prometió Feijóo, quien también sitúa como debate clave, en el ámbito estatal, la negociación de la financiación económica.

Aunque finalmente Feijóo no le tenía reservada una Vicepresidencia económica, nadie duda de que el monfortino Francisco Conde (1968) está en el círculo de los dirigentes más cercanos al líder del PPdeG, con quien le une una amistad que perdura desde hace años. En la ‘sombra' como asesor hasta que Feijóo le fichó como conselleiro en 2012, Conde es afable, educado y muy discreto, virtud esta última que su jefe valora mucho. Ya antes de ser conselleiro, jugó un papel clave en la gestión de asuntos relevantes como el acuerdo estratégico con Pemex y el de Os Peares le premió con su confianza.

Al frente de la Consellería de Economía, Emprego e Industria, Conde tendrá que trabajar para "consolidar" la recuperación económica y afrontar la lucha contra el paro. De hecho, Feijóo ha prometido una nueva Ley de empleo de Galicia, con el objetivo de que se creen entre 80.000 y 100.000 puestos de trabajo y que la tasa de paro se sitúe en una cifra por debajo de los dos dígitos.

Dentro del "compromiso social" garantizado por su jefe de filas, Román Rodríguez tendrá que afrontar los retos pendientes en Cultura, Educación e Ordenación Universitaria. La apuesta por el FP, por los idiomas -así como potenciar el uso del gallego entre los jóvenes- y la enseñanza digital, están entre sus metas. Los populares han apelado, incluso, a un gran pacto educativo con la oposición.

Para lograrlo, Feijóo ha vuelto a confiar en este doctor en Xeografía. Con fama de trabajador y dialogante, la segunda característica es fundamental en un área que exige hablar continuamente con sindicatos y rectores, por ejemplo. Su experiencia en política local (fue teniente de alcalde de su pueblo natal) y como diputado le avalan.

De mantener ajena a grandes polémicas, como hasta ahora, un área de por sí difícil de gestionar como es Sanidade, tendrá que seguir ocupándose Jesús Vázquez Almuiña, también procedente de la política local, ya que su anterior cargo era la Alcaldía de Baiona. Licenciado en Medicina, antes de ser alcalde, ‘Sito', como le conocen en su pueblo, ocupó varios puestos de gestión sanitaria. Su fama de seriedad y su peso en el PP de Pontevedra sumaron puntos ante Feijóo. Mantener a raya las listas de esperas, entre sus retos.

mejoras sociales

Valor en alza en el PP, José Manuel Rey Varela también tiene experiencia municipal, ya que fue alcalde de Ferrol con una mayoría absoluta que perdió en 2015. Con todo, obtuvo muy buenos resultados que, junto con su capacidad de trabajo y su carácter dialogante, favorecieron su ascenso al primer nivel de la Xunta, donde mantiene una buena imagen.

Rey Varela repite como conselleiro de Política Social, con el reto demográfico pendiente. Entre los compromisos ya asumidos, la ampliación de la ‘Tarxeta Benvida' -la ayuda de 100 euros al mes por bebé-, junto con otras medidas para incentivar la natalidad.