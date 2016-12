El PPdeG justifica el rechazo al traspaso de la AP-9 en su coste

El secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, insistió en que la Xunta pedirá la transferencia de la AP-9, al tiempo que esquivó polemizar sobre la postura de rechazo que, sin embargo, mostraron los populares en el Congreso, en relación a una iniciativa de En Marea en la que se pedía al Gobierno levantar el veto para dicho traspaso. Finalmente, la proposición no de ley fue rechazada en la Comisión de Fomento. Una situación que estuvo motivada por un empate técnico dentro del órgano, formado por 37 integrantes pero en el que, sin embargo, votaron únicamente 18 personas a favor y otras 18 en contra.

Después de tres votaciones, y según establece el reglamento del Congreso, la proposición decayó. El Partido Popular y Ciudadanos votaron en contra de esta opción, así como Foro Asturias. Preguntado sobre este asunto, Telladofocalizó su respuesta en el debate sobre el rescate de la vía (que no abordaba la parte dispositiva de la iniciativa debatida) y replicó que "las mareas de Podemos y todos los que dicen querer rescatar la AP-9 lo que quieren es que la Xunta deje de invertir 3.000 millones en políticas sociales para rescatar esa concesión".

"Es la propuesta que hacen las mareas de Podemos", insistió, para añadir que en Galicia hay "otras prioridades" y que los populares seguirán trabajando desde la Xunta y negociarán con el nuevo Ministerio de Fomento para lograr "esa transferencia fundamental para Galicia y rebajar los peajes". Eso sí, "desde una posición de responsabilidad". "Lo demás son fuegos artificiales y brindis al sol para conseguir un titular de prensa; nosotros creemos que los ciudadanos nos eligen para hacer una política responsable", zanjó

palabra sin valor

Por su parte, el portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, aseguró que la palabra del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, "no vale nada" y le instó a explicar por qué el Partido Popular se opone en Madrid a la transferencia de la AP-9 pese al acuerdo unánime del Parlamento gallego que así lo reclama. "Lo dijimos en diversas ocasiones, la palabra del Partido Popular y, concretamente, la palabra de Feijóo, no vale de nada", manifestó Villares, que lamentó que, "una vez más", lo que se decide en Galicia "no vale de nada para el PP en Madrid".

Por ello, consideró que el líder de los populares gallegos y presidente de la Xunta no tiene "ningún tipo de mando" en el Partido Popular a nivel estatal. "Vimos ayer -por el miércoles- una posición inaudita, que fue la negativa del PP a levantar el veto para la tramitación de la transferencia de la AP-9 acordada unánimemente por el Parlamento de Galicia", concluyó. Frente a ello, Villares exigió una "rectificación inmediata" por parte de los populares que "tendrán de nuevo la oportunidad" para sacar adelante esta petición que En Marea volverá a llevar a la Cámara baja. "Pondremos a prueba al PP para ver si la palabra de Feijóo vale o no vale nada", apuntó.

Desde el BNG, su portavoz nacional, Ana Pontón, criticó la decisión del PP de "vetar" el debate sobre la transferencia a Galicia de la AP-9 y preguntó a Núñez Feijóo "si es cómplice" de que representantes de su partido "rompan la unidad" recordando que el PPdeG votó en el Parlamento gallego a favor de la proposición no de ley en la que se instaba a la transferencia de la titularidad.

Pito del sereno

"Feijóo o bien es cómplice de esta decisión o le toman por el pito del sereno en Madrid", espetó la nacionalista, quien consideró poco "serio ni riguroso que ante un tema de tanta trascendencia esté jugando al escondite" y le pidió que "dé la cara", después de que su partido impidiese que se pudiera debatir en el Congreso un asunto de tanta "relevancia".

Para Pontón, esta postura podría ser la "antesala para que se vete el debate de la Ley que aprobamos por unanimidad en el Parlamento gallego solicitando esa transferencia". Por ello, pidió al líder gallego que explique "qué va a hacer ante el hecho de que diputados gallegos de su partido rompan la unidad que teníamos todas las fuerzas gallegas para conseguir la transferencia" y si eso significa "que no se va a tomar en consideración la ley aprobada por unanimidad en el Parlamento gallego".

"Queremos que dé la cara y diga que le parece que un diputado gallego electo por la provincia de Ourense que dice no a la trasferencia y que sea su partido quien rompa la unanimidad", reclamó en referencia a Celso Delgado, y pidió también a Feijoo que "rompa el silencio" y no permita que se siga con la vieja política de que el PP "vote una cosa en Galicia y la contraria en Madrid".