Pontón (BNG) tacha el discurso de Feijóo de "continuista, inmovilista" y "sin ambición de país"

La portavoz parlamentaria del BNG, Ana Pontón, considera que el discurso pronunciado por el candidato a la Presidencia de la Xunta y titular en funciones, Alberto Núñez Feijóo, ha sido "continuista", "innovilista" y "sin ambición de país".



"Feijóo no cree en una Galicia que pueda conquistar su futuro si realmente conquista cuotas de poder político real y, por lo tanto, es un presidente que deja a Galicia sin esperanza", ha manifestado la líder del Bloque, que ha lamentado que Feijóo acuda al Parlamento gallego a "dar cuenta de sus incumplimientos". "Lo único que nos dice es que va a hacer lo que no hizo", ha señalado.



Asimismo, en su comparecencia ante los medios tras el discurso del actual presidente de la Xunta en funciones, Ana Pontón ha acusado al candidato de "padecer el síndrome de Monte Pío" y "estar alejado de la realidad" de Galicia. "Nos preguntamos cómo es posible que se afirme que vamos en la buena dirección cuando cada vez son más los gallegos que no llegan a fin de mes", ha manifestado.



En este sentido, ha argumentado que, a diferencia de lo que defiende Feijóo, "la realidad es que creció la pobreza", aumentaron "las desigualdades" y que "cada vez hay más recortes en materia de servicios públicos, de derechos sociales y de libertades públicas".



La dirigente del BNG también ha censurado que, durante su discurso, Feijóo estuvo "obsesionado" con defender el actual régimen y "con criticar el nacionalismo", "renunciando a cualquier opción de defensa de los intereses" de Galicia y a dar un "paso adelante" en el autogobierno para que los gallegos "tomen el control" de sus recursos y de su "medios económicos".



"SEÑALÓ SUS INCUMPLIMIENTOS"



Además, ha asegurado haber sentido un "déjà vu" durante la intervención de Feijóo, ya que sus propuestas eran "las mismas que hace cuatro y ocho años". "Lo que nos está es señalando sus incumplimientos y, lo más grave, es que esto nos dibuja un futuro en el que nada puede cambiar para los gallegos", ha advertido.



"¿Qué credibilidad tiene Feijóo para hablar de innovación cuando su Gobierno recortó? ¿Qué credibilidad tiene para decirnos que no es un problema la emigración", ha cuestionado Pontón antes de asegurar que la "única medida eficaz contra el paro que propuso el Gobierno de Feijóo fueron esos 100.000 jóvenes que tuvieron que emigrar".



De este modo, ha calificado las propuestas del candidato popular de "viejas recetas" que ya no sirvieron en legislaturas anteriores para "salir de la crisis", y ha augurado que lo que harán es "provocar más paro, más desigualdad" y, por lo tanto, "menos futuro para Galicia".



GALLEGO Y VIOLENCIA DE GÉNERO



Por otra parte, ha lamentado que Feijóo hablase de unir a los gallegos y obviase la cuestión que, en su opinión, más lo hace, que es el idioma gallego. "En este terreno, el señor Feijóo no tiene ninguna intención de enterrar el hacha de guerra contra la lengua gallega", ha censurado para asegurar que el candidato podía haber "rectificado" su política y "poner en marcha un gran acuerdo de país para defender el gallego".



Además, en este punto, la portavoz parlamentaria del BNG también ha criticado que, en un discurso de "hora y media" Fejióo no aprovechase para hacer "ninguna propuesta" sobre "uno de los grandes problemas" que tiene la sociedad y que, como ha indicado, es "la violencia de género". "Quiero recordarle al candidato a la Presidencia que durante los últimos años en Galicia más de 55 mujeres fueron asesinadas por el simple hecho de ser mujeres", ha señalado.