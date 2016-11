Pontón (BNG) afea a Feijóo que "lleva 8 años dividiendo" y pide "convencerles de que milita en Galicia"

La portavoz parlamentaria del BNG, Ana Pontón, ha criticado que el líder del PPdeG, Alberto Núñez Feijóo, pida acuerdos en el Parlamento de Galicia pese a que, según le ha recriminado, "lleva ocho años dividiendo", y ha instado al futuro presidente autonómico que les "convenza de que es militante de Galicia", como ha hecho gala el candidato popular en su discurso de investidura el pasado martes.



En su réplica a la intervención de Feijóo en la segunda sesión de investidura que culminará con la votación al presidente, Ana Pontón, que ha avanzado una oposición "en positivo" en la que el BNG "no va a plantar a Galicia", ha enumerado diferentes ocasiones en las que, a su juicio, el mandatario autonómico no "militó" en Galicia y no defendió los intereses de la Comunidad gallega ante Madrid.



Asimismo, Pontón ha acusado al presidente de la Xunta en funciones de traer a la Cámara gallega las mismas propuestas que hace cuatro años y que aún permanecen "incumplidas". "Las promesas que hizo el martes son, en lo esencial, las mismas que hace cuatro años, las mismas que hace ocho. Estos debates empiezan a parecer el día de la marmota", le ha recriminado.



Frente a ello, la líder del BNG ha considerado que en esta legislatura toca "repensar Galicia como proyecto" y definir "un nuevo modelo productivo, social y cultural".