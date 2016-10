Pontón "abre as portas" para ampliar o proxecto do Bloque

n n n A portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, sinalou onte que o 25S supuxo a apertura dunha nova etapa onde "todos e cada un de nós somos necesarios e temos as portas abertas para ampliar o proxecto do BNG e avanzar social e electoralmente". Nunha conferencia de prensa posterior á reunión do Consello, o máximo órgano entre asembleas, apuntou na sé en Santiago que sen cumprir o obxectivo que se perseguía neses comicios, que era o de derrotar ao PP, rompeuse a tendencia das últimas citas coas urnas e hai un apoio "social" ao proxecto do Bloque que ten o seu reflexo en papeletas.

Pontón abundou en que "é un paso cara a adiante que debemos consolidar e ampliar, con ánimos renovados e con máis convicción que nunca", porque "empezamos unha nova etapa con máis cohesión e unidade, con máis entusiasmo e ilusión". "No BNG somos parte desa Galicia inconformista e rebelde e esa voz vaise a sentir con forza no Parlamento. Traballaremos con humildad e con convicción para que se sintan representadas as nosas propostas e os nosos principios", garantiu.

Tamén dixo que a oposición que fará o BNG será seria, de ideas e con vontade clara de dar un cambio á vida parlamentaria galega, polo que se propoñerá unha reforma do Reglamento, dado que "o pobo ten que sentir que o Parlamento represéntao. Engadiu, así mesmo, que espera que o presidente electo, Alberto Núñez Feijóo, cambie esa tendencia de pensar que non ten nada que aceptar da oposición e que, polo tanto, "xestione esa maioría con responsabilidade e con respecto aos galegos que non pensan como el".

Ana Pontón tamén agradeceu o traballo de todo o seu equipo nesta campaña electoral e os esforzos, no marco actual, para dotar a Galicia de poder político real, de "ferramentas para avanzar".

Ademais, preguntada polos xornalistas sobre disposición do grupo popular a aceptar iniciativas da oposición na próxima lexislatura, mostrou o seu desexo de que o Partido Popular "corrixa a tendencia" duns gobernos de Feijóo "que se caracterizaron por non escoitar nin que aceptar as propostas" das demais formacións. "As maiorías absolutas dan dereito a gobernar pero non dan a razón nin a verdade, e esperamos a que Feijóo cambie esa tendencia de pensar que non ten nada que aceptar da oposición, que xestione esa maioría con responsabilidade e con respecto os galegos que non pensan como el", apuntou.

No seu discurso, tras agradecer o traballo de militantes e simpatizantes, tivo unha mención especial cara ao labor da que foi directora de campaña, Goretti Sanmartin, quen, na súa opinión, "rompeu as barreiras de ter poucos recursos" con imaxinación, creatividade e propostas en positivo" nunha campaña que mesmo "analistas alleos ao BNG recoñecen". n