"A policía de galicia ten que ter a sede en vigo, non podemos ser centralistas galegos"

nnn O número 1 de Compromiso por Galicia é de Padrón malia que vive en Pontevedra dende hai 20 anos. Inxeñeiro agrícola de profesión. "Estou facendo concentración parcelaria en Forcarei, Caldas, Cuntis. É doado pero hai que cambiar la lei, é unha práctica recomendable, determinados núcleos pódense xuntar", explica.

Supoño que non será doado ser político en Galicia cos seus apelidos?

Non é bon nen malo, non teño prexuizos de entrada. Hai situacións paradóxicas, moitos preguntan se Mariano e o meu primo. Podo aclarar que non somos parientes. Con Mariano tiña unha lonxana relación, nunha oficina no primeiro destino que tiña el en Padrón. Alguna cousa tramitaría pero non o coñezo. Tamén coincidimos no veraneo, en Sanxenxo ou Sangenjo como di el, nada máis. Iso si, moitos din 'que familia tes'. Tamén pensan que son pariente de Feijóo...

Como ve as eleccións galegas?

Moi mediatizadas polas xerais. Nós –Compromiso por Galicia- somos a cuarta forza en votos, temos alcaldes, 50 concelleiros, e pola contra Ciudadanos non ten casi nada pero vai os debates. Así estamos.

A súa perspectiva é?

Ir a por grupo parlamentario.

Defina a Compromiso por Galicia.

A miña forza é un partido non rupturista e non intranxitente, apelamos a Galicia, a xente de boa fe que cree en Galicia, porque ninguén ten a postetade de dar carnés de galego. Hai xente que fala en castelán e que quere a Galicia tanto coma min, non vamos discriminar. Apelamos a boa xente, aos socialdemócratas de verdade. BNG o Marea teñen intranxixencia, nós somos un partido aberto, hai liberais e outros. Somos de centro porque creemos na centralidade do país.

Un programa ten importancia?

O programa é pro positivo, con propostas en positivo, que se poden facer. Por exemplo, no caso de Vigo. O porto non está novas autopistas do mar co novo Canal de Panamá. Tiña que estar ahí, ese porto tiña que estar cheo e non está.

No seu programa destaca?

Que o Estatuto se cumpla. Unha das cousas é facer a Policía galega, e que estea a sede en Vigo, Galicia ten que estar descentralizada. Vigo é o motor de Galicia e temos que recuperalo. Non entendo que vivindo en Pontevedra custe tanto ir en tren a Vigo. Tiña que haber cada 15 minutos un tren de Arousa Vigo e Pontevedra. E para a provincia o despoboamento do interior e moi grave. Precisa un plan de asentamento da poboación.