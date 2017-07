Podemos resta capacidad a En Marea como partido político

La dirección de Podemos Galicia cuestionó ayer, dos días antes del plenario de En Marea, la conversión de esta "herramienta electoral" en "una nueva organización política". "No participamos en la construcción de En Marea como partido", remachó. De hecho, a través de un comunicado para ratificar que Podemos no participará como organización en la asamblea del sábado, criticó que En Marea "pretende ostentar bajo la forma de partido único la representación política y social del cambio".



Y es que, desde la perspectiva de la directiva en Galicia de la formación morada, En Marea es "una herramienta estrictamente electoral" cuyo objetivo era "dar cabida a una mayoría social que necesitaba de un vehículo común" para "desalojar al PP de la Xunta". Ahora, a la vista de que En Marea "continuó su propia hoja de ruta" para "constituirse en partido", Podemos ha dejado claro que "no diluirá" en ella sus "principios éticos", su "proceder radicalmente democrático" para elegir sus representantes y su "compromiso con un Estado plurinacional y fraterno".



En esa línea, defendió que, si bien "la unidad es necesaria" como "único modo de conseguir el cambio político", no es "un fin en sí mismo" que lleve a construir un nuevo partido. Y menos, prosiguió, con "líneas políticas que no siempre responden a la renovación y la radicalidad democrática que la sociedad gallega reclama".

Rendición de cuentas

En cuanto a la rendición de cuentas de los diputados ante la asamblea de En Marea, Podemos recordó que sólo están obligados a hacerla ante los inscritos en la formación morada y los votantes de la fuerza rupturista. "No tenemos ninguna obligación con En Marea-Partido, como no la tenemos con ninguna de las otras formaciones con las que participamos en dicho espacio", concluye el comunicado.

Este pronunciamiento llega poco después de que cuatro de los cinco diputados con escaño en el Congreso (Yolanda Díaz, de IU; Ángela Rodríguez y Antón Gómez-Reino, de Podemos; y Miguel Anxo Fernán Vello, de Anova) avanzasen que no irán a rendir cuentas de su trabajo parlamentario.



En el caso de los representantes en O Hórreo, de trasladar el informe sobre la actividad del grupo se encargará Pancho Casal, según confirmó él mismo. Si bien es militante de Podemos, esta labor la realizará por encargo de los 14 diputados que conforman En Marea.



Por su parte, la secretaria general de Podemos Galicia, Carmen Santos, quien también ocupa una de las viceportavocías parlamentarias de En Marea, no acudirá el sábado al plenario porque, como señalaron fuentes de su entorno, tiene otro acto de su partido en Madrid.

La opinión oficialista

Con anterioridad a estos comunicados, el sector oficial de la coordinadora de En Marea había defendido ayer la pluralidad del partido que también se refleja en sus órganos de dirección y de portavocías puesto que -apuntan- cuenta con "cinco" portavoces, uno que es orgánico y parlamentario y recae en la persona de Luís Villares, y otros dos viceportavoces orgánicos y otros tantos parlamentarios. Así lo señalaron la viceportavoz de En Marea Ana Seijas y el miembro de la coordinadora Gonzalo Rodríguez, en comparecencia en rueda de prensa para dar cuenta el plenario que se celebrará mañana sábado en el Palacio de Congresos de Compostela y al que están llamados a participar un total de 2.400 miembros después de que se hayan sumado a la organización 200 nuevas personas desde que se lanzó el proceso de este nuevo plenario.



Cuestionados sobre la enmienda presentada bajo el nombre Recuperar En Marea, avalada por el sector crítico y que pide portavocías "colegiadas, paritarias e rotatorias" cada seis meses lo que significaría que de aprobarse este texto, Luís Villares debería ceder su cargo como líder orgánico el próximo mes de octubre ya que lo ocupa desde el pasado 2 de abril, Seijas sostuvo que "en el fondo en esa cuestión tampoco hay diferencias" con el sector oficial.



Por otro lado, la coordinadora de En Marea requirió a sus diputados en el Congreso a que "reconsideren" la negativa avanzada por cuatro de estos cinco parlamentarios y acudan al plenario del sábado a "rendir cuentas" sobre un trabajo que considera "positivo".