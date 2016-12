El plenario de En Marea impulsa el liderazgo de Villares

nnn El plenario de En Marea sirvió ayer para impulsar el liderazgo del portavoz parlamentario, Luis Villares, al aprobar por "amplia mayoría" que los cargos institucionales del partido instrumental puedan formar parte de una Coordinadora Nacional que estará integrada por 11 personas y que saldrá de la candidatura que gane las primarias para conformar el Consello das Mareas, en una votación interna con listas cerradas. De este modo, se abre la puerta a que Villares pueda participar en la dirección del partido instrumental pese a voces, como la del alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro, que pedían "buscar el equilibrio" entre la participación de personas que no forman parte de la "vida institucional" y los que sí lo hacen en la configuración de la dirección de En Marea. Con todo, otros líderes de En Marea, como el de Anova, Xosé Manuel Beiras, llamaban ayer mismo a "dejarse de caralladas" y "arropar" a quien considera que debe ser "la referencia inequívoca a nivel personal" de En Marea, no sin reconocer que su dirección debe actuar como un equipo "plural" y "real".

Precisamente, en el encuentro de ayer el ex magistrado lucense avanzaba su intención de presentar una candidatura al Consello "si el reglamento lo permitía". Así, con las decisiones adoptadas, Villares podrá presentar una lista para configurar el que será, a priori, el máximo órgano de decisión entre asambleas y que, entre otras cuestiones, tendrá como misión decidir la figura o figuras que se encarguen de poner voz al mensaje de En Marea.

Preguntado sobre si las conclusiones de este encuentro refuerzan su liderazgo, Villares se mostraba "muy contento". "Salgo muy contento porque la gente decidió, y decidió libremente lo que considera más oportuno para esta organización", aseguró para luego considerar que las conclusiones de este plenario permiten a En Marea "avanzar" y "de forma muy cohesionada" reflejando "su pluralidad".

Ahora, los inscritos en En Marea solo podrán votar una única lista de 35 personas, en la que los cargos institucionales no podrán representar más del "20 por ciento" de los integrantes. Además, estas deberán estar configuradas según el sistema de "cremallera" y garantizar el "equilibrio territorial". El resultado, que se conocerá el 28 de enero, garantizará la proporcionalidad de los votos recibidos por cada candidatura.

Del Consello no podrán formar parte aquellas personas que integren el comité electoral u ostenten una responsabilidad ejecutiva dentro de una organización política (secretarías generales, portavocías y otros cargos homologables y miembros de órganos ejecutivos). Con todo, sí podrán presentarse en las listas teniendo responsabilidades en otras formaciones, aunque deberán elegir entre cargos antes de tomar posesión como miembros del Consello das Mareas.

Este hecho, entre otras cuestiones, impide que personas como la líder de Podemos Galicia, Carmen Santos, pueda ser elegida como integrante del Consello das Mareas y continuar con su cargo como secretaria xeral de la formación morada. Esta situación también afecta, entre otros, al coordinador nacional de Anova, Antón Sánchez. n