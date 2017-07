El plenario aviva aún más la profunda división de En Marea

La jornada de ayer sirvió para evidenciar que la profunda división en En Marea persiste después del plenario de la formación el sábado en Santiago de Compostela. Por un lado, el portavoz del partido rupturista, Luís Villares, manifestó que aspira a "seguir buscando consensos e integración" para fortalecer En Marea y no ve que exista "motivo de fondo de calado" para que "nadie se descuelgue de la unidad popular" que representa un proyecto político que tiene "todo por conseguir".



Villares analizó la situación del espacio político de la confluencia después del plenario, en el que vio afianzado su liderazgo, al ganar las tesis que defendía, pero en el que también se evidenció la fractura interna con unos resultados muy ajustados. Y es que el equipo capitaneado por Villares obtuvo el respaldo de la mayoría en todos los debates, pero lo hizo con un margen reducido de en torno al 55 por ciento de las menos de 500 personas que se acercaron hasta el Palacio de Congresos de la capital gallega, que albergó esta cita política.



"Consciente" de ello, Villares incidió en que las votaciones "nunca pueden definir la complejidad" de En Marea, que "siempre" se debe construir "conforme a las reglas de consenso y no a las reglas de la mayoría", puesto que las segundas "funcionan mal" en un espacio "diverso y mestizo". En cuanto a la ausencia de los alcaldes de las mareas municipalistas de Santiago, Martiño Noriega (Compostela Abera), y A Coruña, Xulio Ferreiro (Marea Atlántica), el portavoz de En Marea aseguró que "respeta" la decisión de cada uno.

Refundación

Por su parte, la portavoz de En Marea en el Congreso, Yolanda Díaz (Esquerda Unida), ve necesaria la "refundación" de En Marea y considera que, tras el plenario del sábado, el espacio articulado "no está en un buen escenario". En declaraciones a los medios, Díaz aseguró que es necesario "repensar el espacio político" y aludió a un "retroceso" en la concepción de la formación, con la convicción de que ha perdido "la pluralidad de voces y de actores" que apostaron por el proyecto en la asamblea de Vigo. "Hay que volver a construir espacios plurales", defendió, antes de constatar que, a su juicio, es necesario tomar el camino de "refundar" En Marea.



En el mismo sentido, el alcalde de Ferrol, Jorge Suárez, estimó que "el debate sigue abierto" en el seno de la formación porque sigue "sin estar representada toda la pluralidad del espacio que debería estar dentro" de la formación. A preguntas de los medios, reseño que la cita del fin de semana supuso "un foro de discusión política, era para un debate interno". "Hay que seguir debatiendo, pero siempre en el interno", indicó el regidor, que instó a trabajar en el "nuevo curso" político para demandar "lo que la gente necesita".



Suárez reclamó actuaciones "a pie de calle" ante los "problemas colectivos, sociales y sindicales y de la gente que confió en En Marea" y más esfuerzo para afianzar su "proyecto de unidad popular".



Paralelamente, dirigentes de Anova ubicados en torno al sector que defendió unas tesis alternativas a las promovidas por Villares y su equipo creen que el espacio de unidad construido vive "un momento crítico" y que toca "reflexionar", un paso que debe darse en los canales "internos" de cada organización. Una perspectiva que comparten otras fuentes consultadas, de Marea Atlántica, que también defendieron la necesidad de acometer "una reflexión" y apuntaron que en su asamblea debatirán sobre lo ocurrido el sábado.

Respetar la pluralidad

Desde Podemos Galicia, su secretaria general, Carmen Santos, se reafirmó, en que En Marea debe "respetar la pluralidad" y advirtió, en la línea con el pronunciamiento planteado al anunciar que no acudiría al plenario del sábado, que "sumar no puede significar homogeneizar", ya que "homogeneizar es lo contrario de pluralidad". La dirigente de Podemos incidió en que los debates deben plantearse "desde el respeto a todas las partes" y recalcó que la formación morada está "comprometida con la unidad popular", pero esto no debe significar diluirse como partido.