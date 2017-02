Planeó secuestrar a la mujer e hijo de un abogado ourensano

El juez de guardia envió a prisión a última hora de la mañana de ayer al empresario de la construcción en Verín Carlos Rodríguez Rojas por supuestamente planear el secuestro exprés de la mujer y el hijo de cinco años de un conocido abogado de la ciudad, Eduardo Mazaira, con despacho en la calle Progreso.

La Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta inició una investigación, que duró meses, al tener conocimiento de que las dos personas que debían efectuar el secuestro, una pareja de Vilagarcía de Arousa (Pontevedra) y con problemas de adicción a las drogas, se había echado atrás.

El plan propuesto, según fuentes cercanas al caso, consistía en que debían retener a la esposa y el primogénito del letrado para exigirle el pago de 50.000 euros a cambio de su liberación. A modo de contraprestación ellos recibirían el 20% de la cantidad obtenida, es decir, 10.000 euros. Ahora bien, las personas que debían ejecutar el secuestro se asustaron y acabaron confesando los hechos a la Policía Nacional. El juzgado autorizó intervenciones telefónicas para comprobar la verosimilitud de la información aportada por los confidentes. En las conversaciones "pinchadas", quedó al descubierto el secuestro exprés así como quiénes debían ser las víctimas. En las vigilancias policiales también se desvelaron los encuentros entre unos y otros.

demasiados matices

El empresario reconoció al juez los hechos pero con muchos matices. Según pudo saber este diario, confesó que nunca propuso un secuestro sino que ofreció un trabajo a la pareja que lo delató para "amenazar" al abogado y de esta forma cobrar una supuesta deuda de 50.000 euros. Pero niega que quisiera hacer daño a la familia de Mazaira.

El instructor dictó auto de prisión provisional para Carlos Rodríguez encartado en unas diligencias previas por secuestro/amenazas en grado de tentativa, alegando el riesgo potencial para las víctimas y la gravedad de los delitos imputados.

De hecho, según se recoge en el auto, el delito de secuestro (artículo 164 del Código Penal) contempla penas de prisión de seis a diez años. En el caso de las amenazas, la horquilla se mueve entre uno y cinco años.

Antecedentes

El letrado y el empresario, quienes en 2005 fueron socios en una operación inmobiliaria para construir seis chalés adosados en Cachamuíña (Pereiro de Aguiar) que no llegó a fructificar, no es la primera vez que se ven las caras en los tribunales tanto en la vía penal como en la civil. En el 2013, Mazaira denunció a Rodríguez Rojas por amenazas, un procedimiento que se solventó en un juicio de faltas en el que el constructor resultó absuelto.

Este último hizo lo mismo por un incidente en un bar cuando el abogado, según su versión, le recriminó el acoso al que estaba siendo sometido. Según añade, aparecieron pintadas en su despacho, anónimos, palillos en las cerraduras y hasta amenazas telefónicas a las que el juez que ayer envió a prisión al empresario no dio credibilidad.

La víctima de la trama: "Maldigo la hora en que conocí a ese embaucador"

La víctima de toda esta trama, el abogado Eduardo Mazaira, niega cualquier tipo de deuda con el empresario y arremete duramente contra él: "Es una persona despreciable, un mentiroso que me vino a proponer un negocio para la construcción de chalés, embaucándome e intentando estafarme; es un enredador nato que ha sacado dinero a todo el mundo, incluidos sus amigos; maldigo la hora en que lo conocí", aseguró ayer a este diario.

Mazaira asegura que Rodríguez Rojas trató de engañarlo en la compra-venta de una finca para una urbanización, pero "no le debo absolutamente nada de nada".

El abogado cree que en 2013, con motivo de las primeras amenazas, "la Justicia no le paró los pies, por lo que campó a sus anchas, creyéndose el dueño del mundo".

Alabanza para la Policía

El letrado sólo tiene palabras de agradecimiento para la UDEV de la Comisaría de Ourense, unidad que lo puso al corriente de los hechos hace unas semanas en una entrevista en su propio despacho. Superado el sofoco inicial, asegura que hizo vida normal. "Me he sentido muy seguro en todo momento y tranquilo en esta ciudad porque sabía que la Policía estaba en el tema y no tengo palabras para agradecerle todo lo quehizo", aseguraba ayer emocionado. "Podemos estar tranquilos en Ourense porque tenemos a una policía muy competente y sientes que te está cuidando". n