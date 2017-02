Las peticiones dejaron al cura de Vilanova casi sin ahorros

nnn La Guardia Civil presupone que al cura de Vilanova, Adolfo Enríquez Méndez (77 años), lo mató la bondad. "Su fama de que ayudaba a todo el mundo no solo tuvo, con total seguridad, un efecto llamada para todas las personas necesitadas de ayuda sino que también pudo hacer creer a muchos de ellos, incluidos los dos investigados, de que pudiera disponer en su domicilio de cantidades de dinero importantes", sostienen los agentes.

La víctima ayudaba a todo aquel que llamaba a la puerta de su casa. Los beneficiarios traspasaban el umbral y hasta se sentaban a la mesa. Era frecuente ver vehículos de personas de fuera en las pistas y calles adyacentes a la rectoral. Según valoran los investigadores, "se había convertido en un banco para todo el que necesitaba dinero". Sobre todo, para algunos extranjeros asentados en la provincia. Por esta razón, los principales sospechosos encartados en el sumario (dos de ellos llegaron a ser detenidos) pertenecen al círculo con el que más se volcó en vida, croatas del clan Feratovic. Su carta de persuasión, historias tristes, normalmente falsas, necesidades de los hijos o enfermedades graves.

Los investigadores creen que los autores del crimen ocurrido en las cinco primeras horas del 10 de marzo de 2015 fueron a por dinero (la vivienda estaba toda revuelta) y solo por falta de numerario se llevaron la pequeña Virgen del Cristal (cinco centímetros), una talla del siglo XVII con mucho valor devocional pero sin provecho económico o artístico.

No obstante, el móvil del crimen no está perfectamente delimitado . En la casa quedaron libros parroquiales del siglo XVII, orfebrería religiosa de plata (cálices, copones, bandejas...) e incluso armas (un rifle, una escopeta, un revólver y dos pistolas), objetos todos ellos con más valor económico y delincuencial.

Se sentía agobiado

Las enormes cantidades de dinero que Enríquez Méndez prestó en vida lo dejaron sin ahorros y sin paciencia. En los últimos tiempos, según los testimonios recabados por el grupo de homicidios de la Guardia Civil, "más que pedirle lo obligaban a dar". Las exigencias eran cada vez mayores y no a todos podía darles limosnas. Pero, según los investigadores, tampoco era capaz de deshacerse de ellos.

No sólo los vecinos y sacerdotes sabían que se sentía agobiado sino también los propios beneficiarios. Senjur, del clan Feratovic, y sobre el que la Guardia Civil puso el foco en un primer momento de la investigación, fue uno de ellos. Según declaró, el propio sacerdote le dijo que "estaba cansado de dar dinero a rumanos y croatas". Más aún, le reconoció que tenía ganas de marcharse de Vilanova por presión de los pedigüeños. Senjur F., tal como consta en las anotaciones del sacerdote que aparecieron en la inspección ocular efectuada en la rectoral, recibió mediante ingresos en cuenta un total de 13.712 euros entre 2011 y 2015 . Este último, al igual que muchos compatriotas, conocieron al cura cuando fue a Vilanova a vender como ambulante.

La última persona a la que ingresó dinero antes de morir (el día 9 a las 13:37 horas) fue Ismet F. (croata). En total, 370 euros en varios abonos y siempre en concepto de "ayudas". Al rumano Liviu F.C. le hizo transferencias por importe de 1.070 euros en 2014 (Rumanía y Alemania) y 3.885 euros entre 2012 y 2013 (destino Ourense).

También a los croatas que figuran como investigados en el sumario: 750 euros en 2014 (destino Croacia) para Elvir F. y 210 para Arsen F., sobrino del anterior, en 2014, con destino Francia y dos giros más de 180 y 210 euros

El estudio del modo de vida de la víctima determinó la escasa capacidad económica que tenía (recibía una pensión del INSS que en el año fiscal 2013 alcanzó los 8.838 euros). Y, aunque aparece como titular o cotitular en seis cuentas bancarias, los saldos "son nimios", dice la Guardia Civil.

La propia víctima tuvo que pedir, un mes antes de los hechos, dinero a otros curas. Seiscientos euros al de Viveiro (le dijo que era para una persona "retenida" por la Policía en Ourense) y 1.500 al de Faramontaos porque andaba mal de dinero. Eso sí, en esa llamada, lo notó "nervioso e intranquilo, como si sintiera amenazado y presionado". n