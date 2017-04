El exlehendakari y aspirante a la Secretaría General del PSOE, Patxi López, ha apelado este domingo en Ourense a la "unidad" del partido para evitar su desaparición o irrelevancia, como ha ocurrido con "otros partidos socialdemócratas en toda Europa" y ha apostado por un "proyecto de izquierdas" que no cambie "retales" con el PP, pero que tampoco haga "alianzas ciegas" con Podemos.



Durante un encuentro con militantes en la sede provincial del PSOE, Patxi López ha alertado de la "situación muy delicada" que están viviendo los partidos socialdemócratas en toda Europa, con partidos que han pasado a la irrelevancia o casi a su desaparición" en países como Holanda, Italia o Francia "la pasada semana", donde el candidato Benoit Hammon quedó en quinta posición en la primera vuelta de las presidenciales con apenas un 6% de los votos.



Para López este desencuentro de los votantes con el socialismo es fruto de "su división y falta de claridad en las ideas y el proyecto". Por este motivo ha defendido la oportunidad de que las primarias del 21 de mayo sirvan para "entender lo que está en juego y salvar al PSOE" en vez de "armar ejércitos".



"Defender al PSOE hoy quiere decir unirlo. Si seguimos divididos da igual quien gane las primarias, porque vamos a perder lo fundamental que es la cita con las urnas", ha explicado López.



Por este motivo, el candidato a secretario general ha señalado que en caso de ser elegido "al día siguiente" se sentará en una mesa con Pedro Sánchez y Susana Díaz para "decir que se acabó, que el partido no puede seguir dividido y buscar cómo unir y ser más fuertes".



Ante medio centenar de militantes socialistas, entre quienes se encontraba el senador Luis García Mañá (PSOE) y el alcalde de O Barco, Alfredo García, el exlehendakari ha explicado su propuesta que pasa por "la unidad y la definición de un proyecto de izquierdas, capaz de ser alternativa del Gobierno popular".



"No podemos limitarnos a ser atemperadores de las políticas del PP y aprobar sus decretos a cambio de retales y parches", ha explicado López, que ha recordado que "llevar al PSOE al centro es desplazarlo a la derecha".



ESPACIO PROPIO



Pero en la búsqueda de un espacio propio, el candidato socialista ha explicado que su partido tampoco tendrá como objetivo "alianzas ciegas con Pablo Iglesias y Podemos".



Entre sus propuestas ha enumerado una redefinición de la fiscalidad, reivindicar una economía más social, derogar la reforma laboral y devolver su papel a la negociación colectiva y a los sindicatos.



La presentación del acto ha corrido a cargo del alcalde de O Barco, Alfredo García, que ha criticado que las primarias socialistas se están haciendo "con la vista puesta en las elecciones generales".