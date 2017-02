El Parlamento forma "cardio ángeles" para la reanimación

n n n Formar nuevos "cardio ángeles" y ampliar la red de voluntarios preparada para actuar ante un caso de muerte súbita y manejar un desfibrilador es el objetivo de la jornada organizada ayer por el Parlamento de Galicia, que también aspira a que la reanimación se enseñe en los colegios, siguiendo el camino emprendido en países nórdicos con "resultados espectaculares".

Diputados, personal del Pazo do Hórreo y periodistas que habitualmente cubren la información parlamentaria participaron en la jornada de reanimación cardiopulmonar y manejo de desfibrilador externo semitaumático, que se reeditará el viernes dado el éxito de la convocatoria organizada por el Parlamento y coordinada por el cardiólogo José Ramón González-Juanatey.

"Nos parecía oportuno enviar un mensaje desde el Parlamento y queremos pedir la colaboración de las Consellerías de Educación y Sanidade para extender la formación entre la población más joven", trasladó al inicio de la jornada el jefe del Legislativo, Miguel Santalices. Tras él tomaba la palabra el responsable de la cartera sanitaria de la Xunta, Jesús Vázquez Almuíña, quien remarcó que ya hay iniciativas en marcha promovidas por el 061 y el área educativa.

De hecho, ha ejemplificado con el caso de una niña formada en reanimación que, tras avisar al 061 y siguiendo las indicaciones del personal de emergencias, fue capaz de salvar a su abuela. En una breve charla previa al arranque formal del curso, el doctor Juanatey habló por su parte del éxito de iniciativas de formación en Suecia y Piacenza.

elevar la supervivencia

En España, según apuntó el especialista- mueren de forma súbita al año, debido a afecciones como los infartos, unas 40.000 personas -entre 3.000 y 3.500 en Galicia- y manifestó su convicción de que, con cursos de formación, la supervivencia podría elevarse un mínimo del 5 al 15 por ciento. En los países nórdicos, la tasa es de entre el 20 y el 30 por ciento.

Los participantes en la jornada asistieron a una sesión teórica impartida por personal facultativo del CHUS para, después y por turnos, realizar simulacros prácticos de reanimación y uso de desfibrilador externo semiautomático.

El Parlamento habilitó también como complemento a la jornada un desfibrilador externo semiautomático, que quedará ubicado en un corredor situado cerca del acceso al hemiciclo. Este equipamento se suma al restante material sanitario disponible en los servicios médicos de la Cámara autonómica.

En la jornada parlamentaria no han faltado las anécdotas. Y es que arrancaron la parte práctica el presidente Miguel Santalices y el portavoz parlamentario del PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, quienes con sus "habilidades" consiguieron salvar al "paciente" -un maniquí de goma-.

En el turno de Fernández Leiceaga, no faltaron las bromas entre los asistentes y hubo quien le instó a imaginar que el paciente al que estaba atendiendo era el ex secretario general del partido Pedro Sánchez.n