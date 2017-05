El Parlamento cierra filas para reclamar el traspaso de la AP-9

n n n Tal y como estaba previsto, el Parlamento gallego aprobó por unanimidad la proposición de ley pactada entre los cuatro grupos para reclamar al Gobierno la transferencia de la titularidad de la AP-9. Una "empresa difícil", que no cuenta con "precedentes", según ha advertido el representante del PPdeG en el debate, Martín Fernández Prado. Tanto es así que el Gobierno vetó el debate en el Congreso de la anterior ley aprobada con el mismo fin: la reclamación para Galicia de las competencias sobre esta vía. Ahora, como indicaron todos los portavoces, el nuevo texto normativo excluye todas las referencias a plazos y costes que motivaron su paralización.

Pese al acuerdo unánime, el debate plenario fue el escenario de las quejas del BNG, el grupo minoritario, por no poder acudir a la Cámara baja para reclamar el traspaso de la infraestructura. "La democracia no es aritmética", clamó Ana Pontón, tras reivindicar a su grupo como "autor" de la normativa para reclamar una de las tres plazas disponibles.

No obstante, el resto de fuerzas políticas hicieron valer su número de escaños (la mayoría absoluta del PPdeG y los 14 tanto de PSdeG como de En Marea) para designar a los representantes que enviarán a Madrid en defensa del texto. A Fernández Prado lo acompañarán Antón Sánchez (En Marea) y Xoaquín Fernández Leiceaga (PSdeG).

CHOQUE PSdeG-BNG

Pero más allá de la cuestión numérica, Leiceaga aprovechó su intervención ante el pleno para censurar la "lamentable actuación" y el "victimismo fuera de lugar" del Bloque, en relación a las palabras de Pontón sobre la "pinza" de los otros grupos para "excluir" a los nacionalistas. "¿Les parece honesto y ético?", llegó a preguntar.

"Pretender patrimonializar esta iniciativa es la mejor garantía de su fracaso", respondió en el siguiente turno el dirigente socialista, convencido de que "lo único que importa" es que se apruebe la transferencia de la mencionada autopista y "no que alguien se ponga una medalla que no merece".

Por su parte, Antón Sánchez lamentó que el BNG no pueda intervenir en el Congreso debido a que sólo se recibe a tres representantes de cada cámara autonómica. "Abierto a explorar posibilidades para aumentar la pluralidad", lo que ha dejado claro es que "la segunda fuerza" en número de votos tiene que estar presente. Es un argumento similar al utilizado por Fernández Prado, quien alegó que "el grupo mayoritario debe estar representado". Eso sí, aseguró a la portavoz del BNG que los argumentos de la Cámara gallega en defensa de la titularidad de la AP-9 serán "perfectamente" trasladados en las Cortes Generales.

estafa a los gallegos

Al margen de esta cuestión, el debate ha girado sobre las posibilidades de reducir los peajes de la AP-9, que Ana Pontón ha tildado de "escándalo" y "estafa". De hecho, se preguntó por qué el Gobierno tiene 3.500 millones de euros para rescatar las radiales madrileñas pero "cero" para nuestra autopista, al tiempo que, mirando hacia PPdeG y PSdeG, les preguntó si en eso consiste la "solidaridad" interterritorial de la que hablan "los partido estatales".

A renglón seguido, Leiceaga recordó que la situación actual de la AP-9 deriva de "la mala decisión" del gobierno de José María Aznar, con Manuel Fraga al frente de la Xunta, de prorrogar su concesión hasta 2048. Con todo, puso el foco en que el traspaso de la vía a Galicia podría derivar en "una rebaja sustancial" de los peajes.

La subida acumulativa del 1% de los peajes enfrenta a PP y PSOE

El PSdeG pidió a la Cámara gallega que inste a la Xunta a dirigirse al Ministerio de Fomento para que asuma en sus presupuestos las obras de ampliación de la AP-9 y evite así la subida acumulativa de peajes de un 1% durante 20 años a partir de 2018. Una medida a la que los populares gallegos avanzaron su rechazado al atribuir esta situación a la gestión realizada por el Gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero.

En concreto, la proposición no de ley, que también pedía recuperar la reducción de las tarifas suprimida en 2012, fue defendida por el diputado Raúl Fernández, quien recordó que la Autopista del Atlántico "nació con la intención de ser dinamizadora" y "generar valor añadido" a sus usuarios. "Hoy la percepción es que esta oportunidad para la economía de los gallegos se está convirtiendo en una carga inasumible para las empresas y los ciudadanos", manifestó para asegurar que "con el actual modelo de peajes" los gallegos "siempre pierden" mientras "la concesionaria siempre gana".

La propuesta, ha contado con sendas enmiendas de los nacionalistas y de En Marea, ambas finalmente rechazadas por el grupo autor de la propuesta y que pedían modificar el punto en el que se reclamaba a Fomento que asumiese el coste de las obras de ampliación.

Así, Luís Bará (BNG) demandó, además de descuentos en los peajes, que las obras de ampliación se llevaran a cabo "a cargo de los beneficios" de Audasa; mientras que, por su parte, el parlamentario Marcos Cal defendía negociar con la concesionaria para que suspenda esta subida del "1%" recogida en el protocolo firmado en diciembre de 2012 por la entonces ministra Ana Pastor y Audasa. n