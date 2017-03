Orozco, "satisfecho" del archivo de un proceso de la Pokemon

El exalcalde de Lugo José Clemente López Orozco se "satisfecho y contento" después de que se haya dictado el archivo de la causa que se seguía contra él relativa a la fábrica de la luz, una de las ramas de la Operación Pokemon. "Es un auto claro y contundente, donde se afirma con toda rotundidad en lo que se refiere a Orozco, alcalde de Lugo hasta 2015, se hace constar que no se aprecia en lo relativo a esta causa comportamiento delictivo alguno", defendió. En esta pieza se investiga la concesión de la fábrica de la luz y el contrato de publicidad de los buses urbanos de Lugo.

Orozco recalcó que "ya lo sabía", resignándose a que "lo triste es que esto empezara". "Yo siempre dije que era inocente y ahora esto está corroborado por un juez con el sobreseimiento sobre la llamada pieza de la fábrica de la luz", ha manifestado.

A López Orozco aún le quedan tres causas más por las que es investigado; la ORA y la grúa municipal, piezas también derivadas de la Pokemon, a las que se suma la de O Garañón, en la que también se investiga al exsecretario xeral del PSdeG José Ramón Gómez Besteiro, por su etapa como concejal en el Ayuntamiento de Lugo.

De uno de los procesos, Orozco avanzó que sus abogados van a pedir también el sobreseimiento, en concreto el relativo a la grúa municipal. El otro, según corrobora, igualmente está "a punto de prepararse y el de O Garañón que está estudiándose". Por ello, Orozco confía en que "concluyan igual, con un archivo". "Porque soy inocente y siempre defendí esa inocencia", insistió. "Ahora solo me queda estar contento y agradecer la confianza que muchos lucenses tuvieron en mis palabras porque me conocían y sabía cual era mi comportamiento", concluyó.

Al respecto, la alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, calificó de "muy buena noticia" del archivo de la causa de la fábrica de la luz relativa a López Orozco y el exconcejal Lino González Dopeso. El juez de refuerzo del Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo fue el encargado de cerrar la instrucción, aunque abre pieza separada al exconcejal Francisco Fernández Liñares por cohecho y blanqueo de capitales.

Antes de arrancar el pleno ordinario del Ayuntamiento de Lugo, Méndez comentó que el archivo pone de manifiesto "el buen hacer" de los técnicos municipales y los políticos, encabezados por López Orozco. "Creo que además muestra ese miedo existente por la parte técnica y política por ser escrupulosos con los procedimientos, porque cualquiera puede ser imputado fácilmente", advirtió.

presiones

El Juzgado de Instrucción número 2 de Lugo citó a declarar a uno de los exsecretarios del Ayuntamiento lucense para que aclare si en algún momento el exalcalde José López Orozco lo presionó para emitir un informe favorable en relación con el plan general de ordenación municipal, confimó el abogado Gregorio Arroyo. El letrado precisó que la citación judicial es para el 28 de abril y en la lista figuran también el propio López Orozco y el portavoz de Esquerda Unida, Carlos Portomeñe. El motivo de la comparecencia de los tres ante el Juzgado de instrucción se debe a la querella por injurias que presentó López Orozco contra Portomeñe, tras las sucesivas denuncias públicas del portavoz de Esquerda Unida sobre supuestas irregularidades en la tramitación del plan de urbanismo.