La oposición, expectante ante las promesas del presidente

nnn El portavoz parlamentario del PPdeG, Pedro Puy, vaticinó una legislatura con estabilidad política y "normalidad absoluta", mientras que sus homólogos de los grupos de la oposición indicaron que se mantendrán expectantes para ver si el presidente y su grupo cumplen el diálogo con todos. Tras el discurso de Alberto Núñez Feijóo de toma de posesión del cargo, en la Cámara, en declaraciones a la prensa Pedro Puy dijo que a corto plazo lo que espera es el debate del techo de gasto y de los presupuestos, "para poder seguir gestionando el día a día".

El socialista Xoaquín Fernández Leiceaga visualizó que en algunos aspectos, como son la financiación autonómica y el modelo territorial, sí puede haber "puntos de consenso", pero habrá otros muchos en los que "tengamos visiones que no coinciden", por lo que el PSdeG se decantaría por posiciones comunes en los grandes temas, cuando sea el caso, pero en todo cuando no se coincida habrá claridad en la postura "crítica".

Por En Marea, Luis Villares lamentó un discurso "gris" con "nula ambición de autogobierno" por parte de Núñez Feijóo y muy poca referencia social, por lo que apuntó que pese a ser una intervención institucional, no tendría que haber sido un acto "monótono", de "más de lo mismo", con muy "pocas expectativas" y "agónico", y recriminó que Galicia "no está para fiestas" en una crítica a la continuación de la ceremonia en la Plaza del Obradoiro.

La nacionalista Ana Pontón criticó que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, presente, y que precedió a Núñez Feijóo en el turno de palabra, no se expresase en lengua gallega, algo que "lo honraría" y que hiciese una alocución "de partido". De Núñez Feijóo comentó que "defraudó" porque ha antepuesto, a su juicio, España a Galicia. n