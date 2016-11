A oposición critica a ausencia da "Galicia real" no discurso

nnn Os grupos da oposición parlamtenaria rexeitaron onte os contidos do discurso de investidura do presidente da Xunta en funcións, Alberto Núñez Feijóo, ao remate da súa intervención. Deste xeito, o voceiro parlamentario de En Marea, Luís Villares, e líder da oposición, lamentou onte a ausencia "da Galicia real" no discurso de Núñez Feijóo, a quen ve canso de ser presidente da Xunta "seguramente" por ter "a vista posta noutras expectativas persoais, profesionais ou políticas". Ao termo da intervención de Feijóo, en declaracións aos medios nos corredores da Cámara, Villares incidiu en que detectou "un esgotamento completo" no seu discurso, enchido dunha "repetición de promesas incumpridas" pero "con menos ansia, se cabe" de poñelas en marcha.

Así, sen deixar de facer fincapé en que lle faltou "unha mirada á Galicia real que sobrevive con moitos problemas", recriminou a Feijóo que fale "da saída da crise" sen mencionar, por exemplo, "as 725.000 persoas que están en risco de exclusión social". "Fálase da saída da crise ignorando a situación laboral, social e económica do conxunto dos galegos", resaltou, crítico con que o aspirante á Presidencia por terceira vez fale como "a fase de desespero" polos "problemas sociais" derivados da conxuntura "non tivese lugar nunca".

visión socialista

O voceiro parlamentario do PSdeG, Xoaquín Fernández Leiceaga, acusou de "decepcionante" o discurso de investidura do líder do PPdeG, que unicamente propón "pura continuidade, puro inmobilismo e a renuncia a unha axenda reformista seria" e que pretende que o Parlamento estea "calado".

"Máis alá dun rosario de boas palabras e de boas intencións, non hai ningún feito nin proposta concreta detrás", analizou Leiceaga ante os xornalistas ao termo da primeira sesión do debate de investidura, crítico con que Feijóo aspire a que a oposición "renuncie" a facer o seu labor baseándose nas "vacuas" propostas explicitar. Con todo, o socialista xulgou que o verdadeiramente "elocuente" do discurso de Feijóo non é o que dixo, senón aquilo que non mencionou. "Hai ausencias flagrantes", denunciou, para enumerar a falta de referencias á igualdade, a violencia de xénero, a atención a maiores e dependentes e a transparencia e a exemplaridade pública, entre outros asuntos.

Pola súa banda, a voceiro parlamentaria do BNG, Ana Pontón, considera que o discurso pronunciado polo candidato á Presidencia da Xunta e titular en funcións foi "continuista", "innovilista" e "sen ambición de país". "Feijóo non cre nunha Galicia que poida conquistar o seu futuro se realmente conquista cotas de poder político real e, polo tanto, é un presidente que deixa a Galicia sen esperanza", manifestou a líder do Bloque, que lamentou que Feijóo acuda ao Parlamento galego a "dar conta dos seus incumprimentos". "O único que nos di é que vai facer o que non fixo", sinalou.

Así mesmo, Pontón acusou o candidato de "padecer a síndrome de Monte Pío" e "estar afastado da realidade" de Galicia. "Preguntámonos como é posible que se afirme que imos na boa dirección cando cada vez son máis os galegos que non chegan co fin de mes", manifestou. n