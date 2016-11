La oposición carga contra el 'continuismo absoluto' del PP

nnn La oposición lamentó que el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, haya desperdiciado la oportunidad de efectuar algún cambio en su actual Gobierno porque considera que el inicio de la nueva legislatura era el momento adecuado para hacerlo. En cambio, el PPdeG aseguró que el líder popular ha acertado "una vez más" con su decisiónal mantener a los 10 conselleiros que le han acompañado en la última fase de su Ejecutivo.

El portavoz parlamentario del PSdeG , Xoaquín Fernández Leiceaga, consideróque la decisión de Feijóo "contradice el propósito de abrir una nueva etapa" que trasladó en la investidura. A este pensar también se sumó el portavoz de En Marea en el Pazo do Hórreo, Luís Villares, quien tiró de ironía y calificó el gabinete dirigido por el popular como "el nuevo-viejo Gobierno". En esta línea, hizo hincapié en que el equipo de Feijóo es "un Gobierno reincidente en la destrucción de los servicios públicos", además de asegurar que la ausencia de cambios no es más que "un premio a la fidelidad" de aquellos que "no le hicieron sombra".

También la portavoz parlamentaria del BNG, Ana Pontón, cargó contra el "continuismo absoluto" de Feijóo, quien, a su juicio, "confunde" la mayoría absoluta de su partido con que su Gobierno "tenga capacidad" para "darle soluciones al país". "Perdió la oportunidad", remarcó, justo antes de vaticinar que el Gobierno de la Xunta continuará en la "misma senda" de los últimos años y de censurar la "falta de autocrítica" y la "visión autocomplaciente e inmovilista" del líder del PP.

“está funcionando"

Esta visión de la oposición choca frontalmente con la del secretario general del PPdeG, Miguel Tellado, quien defendió que el Gobierno liderado por Feijóo ganó las elecciones autonómicas del pasado 25 de septiembre. Por ello, considera que el líder de los populares gallegos ha acertado "una vez más" al no modificar su Gobierno, que tildó de "ganador de elecciones". No obstante, ya adelantó que será criticado por la oposición: "Lo criticarán porque les ha ganado y está funcionando".

De hecho, aseguró que En Marea, PSdeG y Bloque "quieren un mal gobierno" para que a ellos les pueda "ir bien". "No esperamos su felicitación", aseveró, para luego hacer hincapié en que el PP "tumbó" a los tres partidos en los comicios, en los que obtuvo 41 escaños.

Por su parte, Leiceaga considera que Feijóo "persiste en el error" tras tomar esta decisión, además de demostrar, en su opinión, "una alarmante escasa capacidad de adaptación a los retos de recuperación y de la salida de la crisis". Y es que entiende que estos retos exigirían un impulso "más social" a su gabinete.

También Villares criticó el enfoque social del gabinete de Feijóo -este último creó en octubre de 2015 la Consellería de Política Social, que entregó a José Manuel Rey Varela-, pues considera que los derechos de los gallegos "menguaron" en los últimos años. De hecho, el portavoz de En Marea subrayó que el hecho de que los datos de crecimiento sean positivos "no implica" que Galicia salga de la crisis.

En esta misma línea, Pontón criticó que en Galicia sigue aumentando la pobreza y la emigración, además de lamentar que de un tiempo a esta parte no han mejorado los sectores primarios, sino todo lo contrario. n