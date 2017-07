Un observatorio en busca de cometas

nnn El observatorio astronómico de Forcarei, que pertenece a la fundación Ceo, Ciencia e Cultura, año tras año ha realizado jornadas de puertas abiertas en las que grupos visitan el centro astronómico dando la oportunidad de conocer los estudios y que se llevaban a cabo en el edificio.

Fue en el año 2006 cuando se reunieron un grupo de astrónomos con la intención de llevar a cabo la construcción de un observatorio astronómico, sin embargo, no fue hasta el 2009 cuando el observatorio comenzó su investigación.

La fundación Ceo, Ciencia e Cultura tiene como objetivo la realización de actividades con fines educativos, culturales, científicos y de fomento a la investigación acercando la ciencia a la sociedad, con especial énfasis en niños y jóvenes. Y a su vez procurar los medios adecuados para llevar a cabo estas actividades.

El presidente de la fundación, Enrique Alonso, declaró que este año se volverían a abrir las puertas del observatorio el sábado 12 de agosto para las lágrimas de San Lorenzo, que cada año atraen a más personas. “Suelen venir entre 200 y 300 personas. Esto hace que impulse un poco la visibilidad del centro” afirmó Alonso.

En estos momentos, el observatorio está realizando un estudio internacional sobre el seguimiento de asteroides y cometas. El ex vicepresidente de la fundación, Ricardo Moreno informó sobre la importancia de este, que es dirigido por un equipo desde la universidad de Harvard. “Llevamos unos años ya con este proyecto, y desde Estados Unidos nos suelen pedir seguimientos de algunos asteroides” añadió Moreno.

Asimismo, hay dos proyectos abiertos que se llevan a cabo por distintos equipos relacionados con las universidades. “Estamos intentando que se de más visibilidad, sobre todo en los colegios” añadió el ex vicepresidente, expresando la importancia de dar a conocer estos lugares a los centros educativos y proporcionar mayores oportunidades a los jóvenes.

También hizo mención de las pocas ayudas que tienen, ya que a la apertura del observatorio, éste contaba con una subvención de la Xunta, que pocos años después se retiró.“Tenemos un pequeño apoyo por parte del ayuntamiento de Forcarei” dijo Ricardo Moreno.

Por su parte, el presidente de la fundación, afirmó que el ex alcalde de Forcarei fue uno de los grandes apoyos a la hora de crear el observatorio. "Nos apoyó cuando nadie mostraba interés en nuestro proyecto e incluso nos dijo que si hacía falta cambiar las farolas de sitio por la contaminación lumínica, se cambiaban". n