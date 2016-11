n n n O presidente da Xunta en funcións, Alberto Núñez Feijóo, pediu onte á oposición no seu discurso de investidura no Parlamento galego que "non se enroquen e fagan do seu papel un exercicio estéril". Durante a súa intervención destacou a estabilidade de Galicia, que se desmarcou da incerteza de España dos últimos meses" nas furnas. Nun discurso para pedir a confianza á Cámara cheo de guiños aos grupos que serán a oposición -En Marea, PSdeG e BNG- con ofertas de diálogo sobre os temas de país, Núñez Feijóo pediulles que "non se enroquen e fagan do seu papel un exercicio estéril".

Os portavoces dos tres grupos da oposición, tralo discurso, reafirmáronse no seu voto en contra o vindeiro xoves á candidatura de Núñez Feijóo e coincidiron en criticar a súa aposta polo continuismo, a súa renuncia a defender a Galicia e as súas promesas incumplidas. O candidato á reelección no Parlamento conta cos votos suficientes para ser investido presidente o vindeiro xoves, xa que o PP obtivo 41 deputados de 75 nas eleccións do pasado 25 de setembro.

Durante algo máis de hora e media, Núñez Feijóo incidiu nas medidas que veu practicando desde que ocupou o cargo por primeira vez en 2009 e que revalidou en 2012. Asegurou que "os que sofren", principalmente os desempregados, serán a súa "primeira prioridade" e propuxo distintas medidas económicas, como un pacto estable polo rural, impostos cero para as persoas que se compren un piso en localidades de menos de 20.000 habitantes e a creación dun Bono Autónomo de ata 2.000 euros, entre outras, para facer de Galicia un lugar mellor para nacer e crecer.

Apelou aos grupos da oposición a lograr acordos "fructíferos" porque os galegos, na súa opinión, "non reclaman paraísos artificiais senón solucións máis modestas que cambian a vida das persoas" e sinaloulles que a súa posición, "a única maioría absoluta en España", dálle a Galicia "unha forza indiscutible para os debates que se van a abordar próximamente, como o financiamento autonómico", dixo.

Sobre o financiamento autonómico, comentou que Galicia defenderá, pendente das achegas que poidan facer os grupos políticos, que o sistema sexa estable, sostenible e progresivo. Núñez Feijóo insistiu en que o sistema de financiamento é "exactamente iso", polo que na súa opinión "sería un erro intentar resolver problemas de índole identitaria nese debate".

Conferencia de presidentes

Defendeu que a relación de Galicia co Goberno central e o resto de autonomías basearase na "lealdade e a unidade" e avogó por facer de España "unha auténtica comunidade de autonomías nas que as mesmas teñan un papel fundamental". Para iso avogó por "establecer que a Conferencia de Presidentes deixe de ser excepcional e case simbólica para converterse en ordinaria e efectiva" xa que, na súa opinión, "sería un gran paso cara a adiante".

Asegurou que se ve "motivado, impulsado e legitimado polos galegos" para repetir no cargo e pediu non repetir no hemiciclo "comportamentos que en nada representan á sociedade", en referencia as rifas parlamentarias. n