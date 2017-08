El nuevo plan de autobuses entra en vigor con polémica

nnn El nuevo Plan de Transporte de viajeros por carretera de la Xunta de Galicia se pone en marcha hoy martes, día en el que dejan de estar en vigor las anteriores 580 concesiones a las que renunciaron las distintas empresas. El proceso, que la Consellería de Infraestruturas e Vivenda ha preparado durante los últimos meses, asegura, según ha repetido en diversas ocasiones la conselleira Ethel Vázquez, que "ningunha persoa quede sen autobús e ningún autobús quede sen xente".



Esta reordenación de casi 600 líneas de autobús llega rodeada de una fuerte polémica, al ser un plan rechazado desde el principio por las principales federaciones empresariales del sector, así como por los sindicatos de trabajadores. "Os horarios cambian, pérdense frecuencias e non hai información suficiente desde a Administración", criticaban ayer desde Comisiones Obreras, donde auguraban un"caos" en los primeros días de funcionamiento, ante la "falta de información". También mostraron sus temores por la posible pérdida de puestos de trabajo.

En las estaciones de buses también empezaron las preguntas. No saben lo que pasará hoy, pues las nuevas empresas no les han informado de los cambios que habrá. "Non sabemos o que vai pasar, ninguén dixo nada; chaman os clientes e emprazámolos a mañá (por hoy)", dijeron en la de la ciudad.



Las propias empresas, tanto salientes como entrantes, se mostraban ayer dubitativas ante la entrada del nuevo plan. En Monbús, donde ayer colgaron en su web los nuevos horarios entre Ourense y Vigo, todavía no tenían todo cerrado. "Estamos pendentes de que nos digan, e aínda estamos traballando nos horarios; ata que nos notifiquen algo definitivamente non haberá nada fixo", confirmaban ayer. Lo que está claro es que los cambios existirán, al no ser todos los servicios prestados por las mismas empresas ni en las mismas condiciones. Tampoco en Socitransa, adjudicatarias del contrato de Viana, conocían ayer las novedades."Non sabemos nada de se haberá cambios aínda", informaban.



Otros lo tenían más claro, sobre todo en alguna compañía entrante, como la Empresa Montañesa, que cubrirá la línea O Carballiño-Ourense. "No tenemos problema, tenemos todo preparado para empezar a prestar el servicio, mañana (por hoy) a las 08,20 horas estaremos haciendo el primer viaje", aseguraron.

Caos y desinformación

Las empresas consultadas por el periódico presagiaban jornadas de un poco "caóticas". En Anpián, se preparan para recibir protestas, sabedores de que "gran parte de los usuarios desconocen que cambian las compañías que prestan los servicios". Por ejemplo, la que conecta la ciudad con Vilar de Barrio, que será gestionada por Gavilanes. "Mañana ya no la gestionaremos, como corresponde al no ganar el contrato", decían en Anpián. n