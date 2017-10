Una niña muere atropellada en un paso de cebra en Bueu

n n n Una niña de cuatro años fue atropellada mortalmente ayer por un motorista en un paso de peatones de Bueu (Pontevedra), según confirmaron fuentes policiales y sanitarias. El atropello ocurrió poco antes de las 13,30 horas en un paso de cebra en la carretera que va a la playa de Loureiro. Según fuentes policiales, la menor estaba cruzando por un paso de cebra junto con un adulto (pareja de su madre) y otro niño pequeño.

Los testigos relataron que había varios coches detenidos para dejar pasar a los peatones, pero que un motorista rebasó a los vehículos y no se detuvo al paso de la gente. La menor recibió un fuerte golpe en la cabeza con uno de los espejos retrovisores de la moto y, debido a la violencia del impacto, fue desplazada varios metros.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron, además de efectivos de Policía Local y Guardia Civil, una ambulancia asistencial y una medicalizada del 061 pero, ante la gravedad de las heridas de la niña (que fue atendida en primera instancia por su padrastro), se movilizó el helicóptero H3, con base en Santiago. La menor fue trasladada en estado muy grave al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, pero los médicos que la atendieron no pudieron hacer nada por salvarle la vida y falleció en este centro hospitalario, según confirmaron fuentes sanitarias.

El alcalde de Bueu, Félix Juncal (BNG), trasladó la "consternación" y "dolor" de todo el pueblo por este trágico suceso, y confirmó que el motorista autor del atropello es un vecino de esta localidad pontevedresa, de 17 años.

La Policía Local señaló que el joven fue identificado y que no presentaba síntomas de estar bajo la influencia de bebidas alcohólicas o drogas. Asimismo, confirmó que tuvo que ser trasladado al centro de salud de Bueu, por encontrarse "en estado de shock" y sufrir una crisis de ansiedad tras percatarse de lo ocurrido. n