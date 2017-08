Multimillonarios en la mesa

La jornada transcurría con tranquilidad en las calles de Avión, si bien los vecinos, entre ellos los clientes del bar "O Luar", ya conocían la presencia, en el chalé que posee en esta localidad, de la que es oriundo, el empresario mexicano Olegario Vázquez Raña, que por estas fechas pasa unos días, aprovechando las vacaciones de verano y la coincidencia con las fiestas patronales de San Roque. Pero también, para celebrar, hoy, el cumpleaños de su esposa, María Ángeles Aldir, en compañía de familiares y amigos. Entre ellos, el magnate también mejicano Carlos Slim, que el pasado lunes llegaba en su avión privado a Vigo, y que Olegario fue a recoger al mismo aeropuerto en uno de sus Rolls-Royce.

Pero Slim, que no acudía a Avión desde 2014, no será el único multimillonario invitado a la celebración, ya que está prevista también la asistencia de Amancio Ortega, el empresario español fundador del imperio Inditex, hasta sumar "en torno a unos 80 invitados", como apuntó el propio Vázquez Raña. Es decir, que en Avión se concentrarán tres de las más grandes fortunas mundiales, ya que en la Lista Forbes, Ortega figura en cuarto lugar, con 66.500 millones de euros, mientras Slim es el sexto, con 50.700 millones de euros.

Si bien no está catalogado en esta relación de los más ricos, se estima que el capital que atesora Olegario Vázquez está entre los 20.000 y 25.000 millones de euros. Unas cifras de vértigo y que suponen un montante total aproximado de 140.000 millones de euros, cantidad similar a la que el Estado Español destina anualmente al pago de las pensiones.

La presencia de estas personalidades motivará un dispositivo de seguridad que no es habitual, y en el que participarán patrullas de la Guardia Civil y Policía Autonómica, si bien tampoco tendrá características especiales al tratarse de un evento privado, según indicaron fuentes oficiales.

Durante la tarde de ayer, en el bar "O Luar" se especulaba con la posibilidad de que Vázquez Raña y Slim acudiesen a jugar su tradicional partida de dominó desde la residencia del primero, donde a primera hora se registraba un importante movimiento de personas y la llegada de vehículos de empresas de cátering y de instalaciones sonoras, con el objetivo de preparar el festín y la música para la velada de hoy.

Finalmente, ambos decidieron acudir a su cita lúdica dando un paseo por las calles de Avion, acompañados de un grupo de amigos mejicanos. Eligieron una de las mesas del bar, situada al fondo, y, se sentaron para dirimir, ante unas aguas y unos refrescos, cuál de ellos era el mejor al dominó en un enfrentamiento por parejas. n