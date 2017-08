Del Molino: "España avanza hacia ser un país sin pueblos"

Aunque el periodista y escritor Sergio del Molino pronostica que España avanza "sin ninguna duda" hacia un país sin pueblos y que en muchas zonas de su medio rural la población es "irrecuperable", atisba "un cambio en la sensibilidad" política exhibida siempre en torno a la extinción del campo español. El autor del ensayo "La España vacía", de 37 años, defiende que el actual debate sobre financiación autonómica "muy difícilmente" considerará la solidaridad interterritorial por criterios de despoblación, si bien defiende que las regiones que más la sufren -entre ellas Galicia- han conseguido dar un paso al frente.

"En la última Conferencia de Presidentes Autonómicos las regiones tradicionalmente más débiles ya se hicieron fuertes y lograron arrancar un compromiso histórico al Gobierno, como el propio modelo de sostenimiento económico", analiza Del Molino acerca del encuentro multilateral mantenido el pasado mes de enero. El escritor critica que el sistema de sostenimiento económico de las comunidades se haya convertido en lo que denomina "una negociación y confrontación política en la que ganan los más fuertes" y donde los criterios demográficos objetivos son relegados a una "cuestión secundaria" ajena a las necesidades de cada enclave.

Cada sitio una política

"No puede haber una misma solución y política para todos, en cada sitio habrá que hacer cosas diferentes. Además, se debe escuchar a la gente, y ser un poco menos ambicioso, pero trabajar más a fondo sobre el terreno", opina Del Molino, quien aborda la desaparición de la España rural en su reconocido ensayo, publicado en 2016.

En su opinión, los poderes públicos "no están atacando ni parece que sea su prioridad hablar de la destrucción de la población y del futuro de los pueblos pequeños, que están muy comprometidos", y subraya la "desidia" administrativa como culpable del "declive rural", un fenómeno geográfico que define la imposibilidad de resucitar la economía de esta parte del territorio. "Al no haber un tejido económico que sustente el campo, se quitan servicios, y este hecho impide a su vez el retorno de negocios que pudieran reactivarlos. Esta espiral que va por un sumidero hasta que llega la despoblación absoluta", desgrana el periodista.

Del Molino justifica su postura hacia la administración por sus "muchos y muy solapados niveles, con competencias confusas y sin racionalizar" que impiden la fluidez en la prestación de servicios equitativos entre las distintas comunidades autónomas, independientemente de su densidad de población. "Lo verdaderamente grave es que el Estado, hoy por hoy, no es capaz de garantizar servicios públicos de calidad a los municipios, estén donde estén", resalta. En concreto, el autor apunta a las diputaciones provinciales y a las comarcas, que "al no responder a criterios de sufragio universal, generan oscurantismo y dificultades" en su gestión interna.

"Las diputaciones deberían ser parte de la solución, pero precisan una limpieza democrática a fondo, seguida de una armonización", esgrime acerca de las subdivisiones administrativas más antiguas de España, cuyo origen ideológico se remonta a la Constitución de Cádiz (1812). n