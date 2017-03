Miles de mujeres claman en Vigo contra la violencia machista

"¡Estamos fartas de ser asesinadas!" ("¡Estamos hartas de ser asesinadas!"), este ha sido uno de los gritos que se han coreado al unísono en la multitudinaria protesta que ha arrancado de la Praza 8 de marzo de Santiago sobre las 19,40 horas rumbo a la Praza de Praterías con motivo del Día de la Mujer.

La protesta --convocada por diversos colectivos feministas-- ha transcurrido tras una pancarta en la que se podía leer: `Feminismo para avanzar. Xuntas nunha mesma loita`, el mismo lema de la manifestación unitaria que ya recorrió las calles de la capital de Galicia el pasado domingo.

Así, se han escuchado cánticos como: "Somos mulleres, non incubadoras"; "Contra o patriarcado, feminismo organizado" y "Non son mortas, son asasinadas". Entre otros carteles, había mensajes como: `Si es amor no duele` o `Quiéreme libre y mía`.

Por su parte, una marcha convocada por colectivos feministas vigueses ha salido pasadas las 20,00 horas de la Praza de Portugal con destino a Porta do Sol, con el color morado como protagonista entre las participantes.

JORNADA DE PAROS

Todo ello en el mismo día en el que a lo largo de toda de Galicia se han producido diversos paros parciales protagonizados por mujeres para reivindicar las mismas condiciones laborales y salariales entre sexos.

A modo de ejemplo, trabajadoras de la Compañía Pública de Radio y Televisión de Galicia (CRTVG) han hecho huelga por horas este miércoles adheriéndose a esa protesta a nivel internacional, según informa la CUT.