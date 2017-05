Miles de gallegos piden derogar la reforma laboral y recuperar derechos

Miles de personas convocadas por las principales centrales sindicales en Galicia -UGT, CCOO y CIG- y otras más minoritarias han recorrido hoy las calles de varias ciudades gallegas con motivo de la celebración del Primero de Mayo para reivindicar la derogación de la reforma laboral y también reclamar empleos dignos, de calidad y la recuperación de derechos.



Los dirigentes gallegos de UGT y CCOO, José Antonio Gómez y Xosé Manuel Sánchez Aguión, han participado junto a unas 4.000 personas -según la organización y menos de 2.000 según la Policía Local- en la marcha convocada en A Coruña, en donde han pedido la derogación de la reforma laboral para potenciar la negociación colectiva y acabar con los "contratos basura".



José Antonio Gómez ha exigido que se derogue la reforma laboral en el Congreso porque "hay una mayoría suficiente para hacerlo".



"Más allá de los tacticismos de los partidos, hoy hay una mayoría en el parlamento para derogar la reforma. Es el momento de que el Parlamento se ponga a trabajar", ha declarado.



Gómez ha negado que exista la recuperación, pues dice que los datos macroeconómicos no se aplican a las familias, con una salida de la crisis "basada en salarios bajos y con los pensionistas cada día peor" lo que lleva a una sociedad "cada día más pobre".



"No queda más camino que la movilización. Queremos negociar, cambiar las cosas, pero para eso es indispensable derogar la reforma laboral", ha apuntado.



Su homólogo en CCOO, Xosé Manuel Sánchez Aguión, ha hecho un llamamiento a "poner en valor el activo más importante de la sociedad: la clase trabajadora" y ha apelado al fin de "los contratos basura".



"Somos los trabajadores los que generamos la riqueza y creamos los elementos de cambio para que la sociedad progrese en sentido positivo", ha comentado.



Respecto a la salida de la crisis ha dicho que en realidad se hace "una política que satisface a una minoría y que provoca que aquellos que no tenía ninguna responsabilidad, siguen pagando la crisis, con situaciones indecentes y lamentables y salarios por debajo del índice de la pobreza".



"Es necesaria, es urgente y es posible una política distinta, que piense en las personas", ha abundado y ha reclamado una política fiscal diferente para "que pague más quien más tiene y se pueda redistribuir la riqueza hacia la clase trabajadora".



En la marcha de A Coruña han participado, además, políticos de En Marea como Antón Gómez-Reino o Yolanda Díaz.



El sindicado CIG, al igual que otras centrales minoritarias como CGT o CUT, ha elegido Vigo para celebrar su marcha principal.



Allí, unas 10.000 personas, según la organización, se han manifestado para demandar la "recuperación de los derechos" laborales y han oreado consignas como "trabajo temporal, terrorismo patronal", "viva la lucha sindical" o "huelga general, ni un paso atrás".



Dirigente políticos como Luís Villares, de En Marea, o Ana Pontón, portavoz nacional del BNG, se han sumado a la marcha.



El secretario general de CIG, Suso Seixo, ha destacado que "la lucha contra la precariedad laboral y por la recuperación de los derechos" son "reivindicaciones prioritarias para el movimiento obrero" en estos momentos.



En esta línea, ha hablado de los "recortes enormes" ejecutados durante los últimos años en el ámbito laboral, "consecuencia" de las políticas desarrolladas por el PSOE y el PP.



"Crearon- los mencionados partidos- un escenario complicado para la clase trabajadora y entendemos que hay que aprovechar la circunstancia política de que el PP no tiene mayoría absoluta en las Cortes para intentar ir a una derogación- de las reformas-", ha proclamado.



Seixo ha criticado "a los partidos de la oposición y de la izquierda" con representación en el Congreso ya que, a su juicio, "parece que están más preocupados de otras cosas que de promover proyectos de ley que tiren abajo las reformas y recuperen derechos".



También han opinado ante los periodistas Luís Villares (En Marea) y Ana Pontón (BNG).



De este modo, Luís Villares ha expresado que "la reivindicación" principal de los asistentes es "la derogación de las reformas laborales".



Ha defendido la necesidad de "recuperar la negociación colectiva, acabar con los contratos a tiempo parcial" y de instaurar "planes de empleo y estrategias que fomenten la economía productiva", siempre "con recuperación de derechos" para la clase obrera.



La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, ha reivindicado la necesidad de "reivindicar los derechos de los trabajadores después de la crisis económica que se utilizó de excusa para precarizar cada vez más las relaciones laborales".



Así, ha considerado "inmoral" que tanto el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, como el del Gobierno central, Mariano Rajoy, "pregonen una salida de la crisis cuando miles de personas siguen en paro, tienen una situación de precariedad o unos salarios de miseria que no garantizan una vida digna".



Además de estas marchas, se han producido otras en las principales ciudades gallegas.



En la Santiago, por ejemplo, el portavoz del PSdeG en el Parlamento gallego, Xoaquín Fernández Leiceaga, y la diputada socialista Pilar Cancela han coincidido hoy en reclamar mejores condiciones laborales, con mayor estabilidad y un empleo de calidad y han aludido a los recientes datos de la EPA, peores en Galicia en comparación con el resto de España.



Ambos han participado en la manifestación convocada por UGT y CC.OO.



"En Galicia necesitamos cambiar la política económica de la Xunta y que el crecimiento dé lugar a un empleo estable, de calidad", ha asegurado Fernández Leiceaga; mientras que Pilar Cancela ha criticado que el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, dijera la pasada semana que los datos eran "esperanzadores".



"La reforma laboral es nefasta y es un insulto que Núñez Feijóo degrade y se burle de gente que trabaja en precario y sin esperanza de que la situación mejore", ha concluido.