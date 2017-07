Miguel Ángel pervive en Ourense

El día en el que se conmemoraba el 20 aniversario de la muerte de Miguel Ángel Blanco Garrido, edil del PP de Ermua (Bizkaia), asesinado por la banda terrorista ETA tras 48 horas de cautiverio, Ourense volvió a salir a la calle para mostrar su rechazo al terrorismo y a la violencia.

"Pobre rapaz", coincidían varios de sus vecinos de Faramontaos, en A Merca, que no quisieron perderse la ofrenda floral a la que asistió el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Diputación, Manuel Baltar y el alcalde de A Merca, Manuel Velo, entre otras autoridades. Hasta esta pequeña parroquia de Terra de Celanova regresaba cada verano Miguel Ángel Blanco y en ella descansan sus restos mortales desde 2007, tras diez años de luces y sombras en su Ermua natal. "Xa o querían traer antes, porque alí foi froito de varios actos vandálicos, pero alá pedíronlles que o deixasen ...", recordaban los tíos y primos maternos del edil.

La visita institucional y la concurrida presencia de medios de comunicación, volvió a provocar en ellos sentimientos encontrados: el dolor por volver a recordar aquellos fatídicos días de julio, con el deseo de mantener vivo el recuerdo de Miguel Ángel. "Son momentos difíciles", reconocía su tío, Aurelio Garrido, que fue invitado por el propio Núñez Feijóo -al igual que el resto de la familia- al acto del día 24 donde se le distinguirá con la Medalla de Oro de Galicia por ser "símbolo de la libertad y de la democracia".

Amigos desde Ermua

Entre los presentes en Faramontaos destacaba Ana Crespo, compañera de partido de Miguel Ángel Blanco en el momento del secuestro y posterior asesinado. "Fue mi mano derecha y creo que es mi deber estar hoy aquí", comentaba tímidamente. Emocionada por volver a estar en Faramontaos, lugar que ha visitado en varias ocasiones, Crespo recordó con la voz entrecortada aquellos días de julio "fueron días muy amargos, muy tristes, refiero callar...". Con todo, sacó fuerzas para comentar que "es necesario recordarlo para que aquellos que vienen detrás sepan lo que pasó, que no quede en el olvido y para que no vuelva a suceder, por supuesto".

Para Crespo, al igual que para muchos españoles que estos días están participando en los actos del aniversario, "Miguel Ángel es un símbolo de la libertad" y que aquellas 48 horas de chantaje emocional que acabó con el vil asesinato del joven edil "supuso un cambio en la sociedad y creo que fue el principio del fin de ETA", dijo.

Minuto de silencio

Queriendo borrar los momentos difíciles, no faltaron entre los asistentes aquellos que recordaban al Miguel Ángel alegre, sencillo y extrovertido. Los hermanos José y Modesto Lorenzo destacaban el cariño que profesaba a los mayores del pueblo, así como su afición por la música. "Le gustaba la batería y, un año estando yo en la comisión de fiestas de la Virgen del Rosario, me pidió si podía tocar la batería ¡Allí se subió con la orquesta", recordaba Modesto Lorenzo.

En Xunqueira de Espadañedo, municipio del que es originario el padre de Miguel Ángel, también quisieron recordar al edil del PP asesinado por ETA con la lectura de un manifiesto de rechazo al terrorismo y a la violencia, y una ofrenda floral junto al "monumento a la libertad" erigido en su honor. Tras un minuto de silencio, Conchita Fernández, prima política, leyó un manifiesto en el que sus familiares expresaron la solidaridad con todas las victimas del terrorista. En a misma línea se manifestó Antonio Blanco, tío paterno, que señaló que la muerte de su sobrino "no tenía que haber ocurrido". Manuel Baltar, que también estuvo presente en Xunqueira de Espadañedo, dijo que este homenaje mantiene hoy en día "todo el sentido", puesto que no hace tanto tiempo uno tenía que "mirar debajo del vehículo" y que sabía lo que eran "secuestros " y noticias relacionadas con el terrorismo. n