Miembros de Anova discrepan de la estrategia con En Marea

n n n Los debates previos al plenario de la III Asamblea Nacional de Anova, formación que lidera actualmente Xosé Manuel Beiras junto a Martiño Noriega -alcalde de Santiago-, llegaron a su fin la pasada semana tras la revisión de las enmiendas a los textos "oficiales" que se someterán a discusión interna el sábado 18 en Pontevedra. Dos de ellas, que ya han pasado por dictamen de la comisión redactora de textos, cuestionan la estrategia política seguida por la formación nacionalista en la construcción de la unidad popular y, concretamente, con En Marea.

Precisamente, la existencia de estas dos enmiendas a las tesis políticas, una presentada en formato de sustitución de todo el documento y otra apenas de supresión de unas líneas, son reflejo de las diferencias que pueden llevar a que el próximo fin de semana no se logre una única lista para la elección de los órganos de dirección de Anova-Irmandade Nacionalista. Así, la incógnita que también se dirimirá en los próximos días, será si se logra un acuerdo sobre la bases de unos textos que evite la confrontación entre la militancia o se va a una elección de la que se podría extraer si hay estado de descontento con la línea seguida.

En todo caso, la figura del actual viceportavoz parlamentario de En Marea y coordinador de Anova, Antón Sánchez, cobra fuerza en la organización, y cuenta con elogios como los venidos de otro referente de la formación nacionalista, Martiño Noriega. "Es uno de los grandes referentes de Anova", dijo en días pasados. Paralelamente, se encuentra el papel de Beiras, miembro del Consello das Mareas -es incompatible cargo orgánico en un partido con cargo en la coordinadora de En Marea-, y que previsiblemente dejará de ser portavoz nacional de Anova en esta asamblea, aunque seguirá con un papel destacado como referente ideológico que es.

ENMIENDAS CRÍTICAS

La enmienda más sencilla, pero que a su vez supone un cambio sustancial del apartado en el que se habla de la creación de un sujeto de ruptura y, en concreto de En Marea, es la presentada por la asamblea de Ourense y lleva la firma de, entre otros, el diputado Davide Rodríguez. El parlamentario ya encabezó en las elecciones al Consello das Mareas la lista Somos Quen, en la que se aglutinaron militantes de base y cargos de Anova descontentos con la línea oficial de la formación nacionalista. Se enfrentó a otras dos, entre ellas la liderada por el actual portavoz parlamentario de En Marea, Luís Villares, y en la que se integró Beiras.

Se da la circunstancia de que la candidatura Somos Quen apoya que Villares sea portavoz del partido En Marea, respaldo que no se corresponde con el de la propia candidatura del portavoz parlamentario, que oficialmente cuenta con un documento que le impide desarrollar esa labor. Pero, al tiempo, Villares tiene apoyos dentro de su lista para serlo, entre otros, el del propio Beiras: "Lo lógico es que estén conjugados en la misma persona el portavoz del trabajo parlamentario y el portavoz del trabajo en la sociedad", defendió el sábado.

Con esta situación de fondo, la enmienda presentada por una quincena de militantes de Ourense pide suprimir el texto en el que se hace referencia a que la "polarización del espacio (de En Marea) entre identidades militantes, expresadas en una falsa contradicción entre nacionalistas y no nacionalistas, supondría una renuncia a todo el trabajo realizado". El texto que se propone suprimir siguen así: "Una involución oscura que no podemos permitir, que pone en peligro el proyecto estratégico de Anova (de unidad popular) y que condena a este país a un escenario de postración, de frustración colectiva y de limitaciones políticas más que evidente. Dar pasos atrás o caer en el resistencialismo es una enmienda a la totalidad de todo lo que llevamos construido en estos últimos años".

“ESPACIOS MESTIZOS"

La comisión redactora está en contra de la supresión de estas líneas, ya que, argumenta, sería, a su juicio, "poner en peligro el proyecto estratégico de Anova" y supondría una "enmienda a la totalidad", como ya dice el propio párrafo. Para la comisión redactora, que elaboró los documentos "oficiales", "no se puede renunciar a la creación de espacios mestizos", en los que participan "personas nacionalistas, junto con otras que, sin serlo necesariamente, comparten un proyecto nacional de transformación profunda de la sociedad gallega". n