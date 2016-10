Mendia: "Me niego a pensar que el próximo domingo los socialistas vamos a decidir abstenernos"

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha asegurado que los socialistas vascos van a "acatar" las decisiones que se adopten en los órganos de decisión del partido pero, al mismo tiempo, ha insistido en que le cuesta creer que los socialistas, "con antelación, debamos pensar que nos vamos a abstener a un gobierno de Mariano Rajoy". "Me niego a pensar que el próximo domingo los socialistas vamos a decidir abstenernos", ha subrayado.



En declaraciones a los medios de comunicación en los pasillos del Parlamento vasco, Mendia ha hecho referencia a la reunión del Comité Federal del PSOE que tendrá lugar este próximo domingo, encuentro que ha calificado de "fundamental e importante para el conjunto del socialismo español", porque allí se va a decidir la posición de voto ante la investidura de Mariano Rajoy.



Según ha explicado, el PSE va a defender la misma posición que expresó el pasado mes de diciembre, "adoptada por unanimidad por el conjunto del socialismo español en el Comité Federal", que es votar no a Rajoy y a cualquier gobierno del PP porque no hemos encontrado ninguna razón nueva, desde diciembre hasta hoy, que me haga cambiar de criterio".



Asimismo, ha reconocido que acudirá al Comité Federal con "cierta curiosidad" para escuchar a todos los compañeros que "admitieron por unanimidad el no a Rajoy y al PP y, sin embargo, en estos últimos meses, hemos escuchado fuera del Comité Federal, algunas voces que abogaban por la abstención". "Quiero escuchar sus razones, ver cómo lo explican, lo razonan y qué ventajas ven a eso", ha explicado.



No obstante, ha reiterado que los socialistas vascos van a apostar por el no y, a pesar de que sabe que "va a estar difícil", que el `no` sea la mayoría del Comité Federal. Al respecto, ha recordado que la posición del PSE-EE está fijada por una unanimidad en el Comité nacional que tuvo ocasión de celebrar hace una semana y por una Ejecutiva celebrada este pasado lunes.



"Me niego a pensar que el próximo domingo los socialistas vamos a decidir abstenernos", ha advertido antes de señalar que los socialistas vascos van a "acatar" las decisiones que se adopten en los órganos de decisión del partido pero, "al mismo tiempo, intelectualmente y políticamente a mí me cuesta creer que los socialistas, con antelación, debamos pensar que debemos abstenernos ante un gobierno de Mariano Rajoy".



Preguntada por la posibilidad de que Pedro Sánchez renuncie a su escaño, Mendia ha defendido que esta decisión le corresponde al exsecretario general del PSOE.