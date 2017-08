Los médicos gallegos irán a la huelga en el mes de noviembre

n n n La coalición electoral formada por la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos (CESM) en Galicia y O'Mega anunció ayer la convocatoria de una huelga para "recuperar los derechos perdidos" tras una reunión con el Servicio Galego de Saúde (Sergas), al que dan de plazo hasta noviembre para negociar después de su petición de esperar a los presupuestos.

El miércoles se celebró una sesión extraordinaria de la mesa sectorial de Sanidad, compuesta por la CIG, la coalición electoral CESM O'Mega, CCOO, UGT, CSI-F, Satse y SAE; además de por el Sergas.

El resultado ha sido, según explicó el secretario general de O'Mega, Manuel Rodríguez Piñeiro, la "convocatoria de una huelga a partir del próximo noviembre" por parte de la coalición electoral a la que pertenece. "El porqué de noviembre es demostrar, una vez más, nuestra voluntad de acuerdo, dando de este modo un plazo razonable a la Administración para que medite un cambio de actitud", resume la coalición electoral a través de una nota de prensa. La idea es adoptar una "actitud de presión más beligerante" para que la Xunta incluya en los presupuestos de 2018 "la partida económica necesaria para negociar la carrera profesional y recuperar los derechos perdidos".

Fuentes de la CIG han explicado por su parte que los sindicatos ya han acordado pactar un calendario conjunto de movilizaciones que empezarán de manera inminente, con el objetivo de "recuperar todo lo que se ha devuelto a los funcionarios excepto a los vinculados con la sanidad y para avanzar en la carrera profesional" tras una reunión que califican como "tomadura de pelo".

“Marear la perdiz"

"La mesa ha consistido en un nuevo marear la perdiz y se niegan hasta a hablar del desarrollo de la carrera profesional ordinaria, lo cual en sí no tiene coste económico alguno, para que después no se retrase el efecto económico al no estar, ni siquiera, desarrollado", apunta la coalición electoral CESM O'Mega. Añade que el Sergas manifestó su voluntad de "no negociar nada sin tener primero respaldo económico", por lo que los acuerdos quedarían aplazados "como mínimo hasta 2019". "En vez de solicitar una partida para esta recuperación e incluirla en los presupuestos, no la solicitan y luego niegan la recuperación por no estar incluida en los actuales presupuestos".

El doctor Rodríguez Piñeiro recuerda que Galicia es "la única autonomía que no tiene carrera profesional", algo que califica como "grave" porque no existe "ni el boceto" mientras comunidades como Castilla-La Mancha la pusieron a funcionar "en plena crisis". "La carrera profesional es un proceso por el que los facultativos, demostrando cualificación, mérito, capacidad y cursos tienen una manera de ascender. En todos los sitios está dividida en grados, pero aquí en 2006 se hizo un proceso extraordinario de carrera, con la idea de hacer la carrera ordinaria, y la gente lleva desde entonces en el mismo grado", detalló, asegurando que más de la mitad de los profesionales que trabajan en el Sergas, que obtuvieron su plaza después de 2006, "no tienen ningún grado de carrera", lo que "repercute en los pacientes" porque no se fomenta la motivación de los facultativos, lo que perjudica al usuario final.

Los sindicatos esperan, según relata CCOO, la recuperación de los tres días de asuntos propios, de los salarios, jornada laboral de 35 hora y una oferta pública de empleo para cubrir de manera estable las casi 7.000 plazas actuales; además del complemento para los tres primeros días de baja.n