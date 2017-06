As Medallas Castelao de 2017, para Beramendi, Gayoso e Pato

n n n O presentador televisivo Xosé Ramón Gayoso, o historiador Xusto Beramendi, a gaiteira ourensá Cristina Pato, o Grupo Nove e o Centro Oceanográfico de Vigo serán os galardoados coas Medallas Castelao na súa edición deste ano 2017. Diso informou o presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijóo, tras a reunión semanal do seu Executivo en Santiago, que aprobou o decreto polo que se concede esta distinción a aqueles galegos cuxa obra, en calquera faceta de actividade humana, considérase merecedora do recoñecemento de toda Galicia.

Do presentador Xosé Ramón Gayoso, o xefe do Executivo destacou que se trata de "historia viva da TVG"; mentres que a Beramendi erixiuno en "un dos máis destacados historiadores de Galicia". Núñez Feijóo tamén enxalzou o desenvolvemento musical de Cristina Pato, que actualmente vive en Nova York, así como o papel do Oceanográfico de Vigo e a proxección da nova cociña galega que fan os cociñeiros que integran o Grupo Nove. Estas distincións, como cada ano, serán entregadas o 28 de xuño.

ESTUDO DAS IDEOLOXÍAS

Nacido en Madrid, Xusto Beramendi cursou estudos de Enxeñaría Industrial e Tradución; e é doutor en Historia en Santiago de Compostela. Posteriormente foi catedrático de Historia Contemporánea na USC, da que tamén foi vicerreitor entre 1990 e 1994.

Consagrou a súa vida académica ao estudo das ideoloxías e o nacionalismo. De feito, entre as súas obras figuran estudos sobre as figuras de Vicente Risco, Manuel Murguía ou Alfredo Brañas, ademais do monumental ensaio "De provincia a nación: Historia do galeguismo político". Este último valeulle o Premio Nacional de Ensaio 2008.

No ano 2012 xubilouse, aínda que non abandonou a actividade intelectual, e actualmente preside a xunta reitora do Museo do Pobo Galego, do que foi cofundador. Ademais, é membro fundador da Fundación Castelao e director da sección de pensamento político da Fundación Vicente Risco.

A gaiteira Cristina Pato (Ourense, 1980), titulada superior de Piano, de Teoría da Música, Transporte e Acompañamento, e de Música de Cámara polo Conservatorio Superior de Música do Liceo de Barcelona, é unha mestra gaiteira, pianista clásica e educadora apaixonada. Foi a primeira muller gaiteira en publicar, con tan só 18 anos, un álbum en solitario, "Tolemia".

Logo publicou outros seis discos como gaiteira solista e dous máis como pianista. En 2017 recibiu un "Grammy" xunto coa banda Silk Road Ensemble.

O bautizado como Grupo Nove é un colectivo de cociñeiros que, desde o ano 2003, reivindica a modernidade e a vixencia da nova cociña galega, sen renunciar ás orixes da vangarda gastronómica e combinando o mellor da tradición e a innovación.

O grupo, inicialmente composto por un total de nove cociñeiros, foi medrando co paso dos anos ata alcanzar os 24 membros e 18 restaurantes que actualmente o compoñen. Todos eles suman oito estrelas Michelín e 18 soles Repsol e, co seu labor, engaden valor á marca Galicia.

Xosé Ramón Gayoso forma parte, en palabras do presidente da Xunta Núñez Feijóo, "da historia viva" da TVG, cadea na que empezou a traballar desde o mesmo día da súa inauguración, en 1985, á beira da falecida Mercedes Bouzón. Desde entón, presentou programas como "Entre nós", "Boa noite", "Lúa nova", "O veciño do xoves", "Corazonada", "Adiviña quen vén esta noite", e "Pensando en ti". "Pero terminou por consagrarse como un dos rostros máis recoñecidos da nosa televisión da man do programa ‘Luar", remarcou o presidente. n