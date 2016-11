En Marea y BNG discrepan por el reparto de las dependencias

n n n El portavoz de En Marea, Luis Villares, incidió ayer en que su intención no es buscar confrontación con el BNG al reclamar unas dependencias acordes con la dimensión de su grupo ya que "las instalaciones son del Parlamento, no de los partidos políticos". El grupo de En Marea solicitó a la Mesa del Parlamento, órgano rector de la Cámara, unas dependencias acordes a las necesidades de sus catorce diputados, similares a las del PSdeG que cuentan con los mismos parlamentarios, al entender que las que correspondían a AGE en la pasada legislatura, no cumplen con las necesidades actuales del grupo.

Las dependencias que cuentan con unas características similares a las que demanda En Marea son las que actualmente ocupa el Bloque. A juicio de la portavoz del BNG, Ana Pontón, la petición de En Marea demuestra "soberbia", y para ella que los nacionalistas deban ceder sus dependencias al grupo que lidera Luis Villares es una "agresiva solución". "Siento profundamente que los compañeros de En Marea se confundan de enemigo, lamentó la nacionalista.

En rueda de prensa en el Parlamento gallego, Villares, cuestionado al respecto, insistió en que "nada que decir" para alimentar esta política, ya que su grupo únicamente se remitió "a la Mesa del Parlamento pidiendo unas instalaciones acordes con la dimensión del grupo parlamentario". "Creo que las instalaciones son del Parlamento, no de los partidos políticos, creo", zanjó el diputado.

En este sentido, recordó que es la Mesa la encargada de distribuir "las instalaciones que son del Parlamento, en función de necesidades y dimensión". "Es todo lo que tengo que decir, a partir de ahí la Mesa -que se reúne hoy- hará una propuesta de designación conforme a las necesidades, como se hizo siempre, como tengo entendido" ya que -ha recordado- "yo soy primerizo como parlamentario pero creo que siempre se hizo así".

presentación del grupo

Por otro lado, En Marea iniciará esta semana la presentación de su grupo parlamentario por toda Galicia para "agradecer" a todos los que hicieron posible que los diputados tengan ahora esa condición, y también para "crear vínculos" próximos a la ciudadanía y conocer así "sus problemas, sus dinámicas e inquietudes". De ello informó Villares en rueda de prensa, al tiempo que aseguró que la decisión de presentar el grupo por toda la comunidad "ya se tenía en agenda desde hace tiempo" pero se quería "esperar al inicio de la actividad parlamentaria" para llevarla a cabo.

Además, con esta iniciativa, según añadió, En Marea también busca "llamar a la participación" en el proceso organizativo que abrirá próximamente "tanto para la reorganización de los órganos de dirección" como para la "vida ordinaria" del partido instrumental, para que "todo el mundo pueda participar en los grupos de trabajo que considere que más se amoldan a sus necesidades". "En definitiva, queremos que a nivel orgánico seamos igual que estamos exponiendo que queremos ser a nivel social, un referente de participación y de puesta en común de las cosas que realmente interesan al conjunto de la sociedad", apuntó. n